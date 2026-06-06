US Iran Conflict: अमेरिका-इराणचं पुन्हा पेटलं! यूएसच्या तळांवर इराणने डागले क्षेपणास्त्र; दोन्ही देशांमधला युद्धविराम धोक्यात

Hormuz Strait Drone Attack: अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांमध्ये 8 एप्रिल रोजी झालेला युद्धविराम आता धोक्यात आलेला आहे. अमेरिकन लष्कराने शनिवारी इराणच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील रडार आणि पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणांवर हवाई हल्ला केला. यामुळे आखाती देशांमध्ये पुन्हा एकदा भीतीचं सावट उभं राहिलं आहे..अमेरिकेने इराणच्या गोरुक आणि केशम द्वीपावरील पाळत ठेवणाऱ्या केंद्रांना लक्ष्य केले आहे, ही ठिकाणं हॉर्मुज सामुद्रधुनीच्या अत्यंत जवळ आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अमेरिकेच्या या कारवाईचा तीव्र निषेध करत, हा थेट शांतता कराराचा भंग असल्याचे म्हटले आहे. तसेच इराणे याचे अमेरिकेला गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असं म्हटलंय..Cooking Oil Rule: खाद्यतेलाच्या पॅकेटमध्ये मोठा बदल! ९०० आणि ९५० ML चे पॅक बाजारातून गायब होणार; ९ स्टँडर्ड साइजमध्येच तेल मिळणार.अमेरिकेच्या या हल्ल्याला काही तासांतच चोख प्रत्युत्तर देत इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स'ने कुवैत आणि बहरीनमध्ये असलेल्या अमेरिकन लष्करी तळांवर भीषण क्षेपणास्त्र हल्ला केला. याशिवाय हॉर्मुज सामुद्रधुनीतून विनापरवाना जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या चार व्यापारी जहाजांवर इराणकडून गोळीबार करण्यात आला..कुवैतच्या लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, इराणने डागलेली ७ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे त्यांनी हवेतच नष्ट केली. ही क्षेपणास्त्रे निवासी भागावरून गेल्यामुळे आणि त्यांचा मलबा शहरात पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, मात्र सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही..Kuno Viral animal : दशकांनंतर कूनोच्या जंगलात दिसला रहस्यमयी 'प्राणी! कॅमेरा ट्रॅपमध्ये कैद झाली पहिली झलक, मुख्यमंत्र्यांनी शेअर केले photo.कुवैत आणि बहरीन या दोन्ही आखाती देशांनी इराणने केलेल्या या क्षेपणास्त्र हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. हा आमच्या सार्वभौमत्वावर आणि नागरिकांच्या सुरक्षेवर झालेला थेट हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. दरम्यान, अमेरिकन लष्कराने दावा केला आहे की इराणचे हे हल्ले त्यांच्या लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच हवेत नष्ट करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.