Strait of Hormuz: सगळ्यात मोठी बातमी! होर्मुजची सामुद्रधुनी खुली करण्यास इराणची तयारी; नेमका करार कसा होणार?

America-Iran War: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धाच्या तणावामुळे बंद झालेला 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' हा जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू होणार आहे. पुढील ३० दिवसांत या मार्गावरील व्यापारी आणि कमर्शियल जहाजांची वाहतूक पूर्वपदावर येईल, असं इराणने म्हटलं आहे. शिवाय अमेरिकेनेही यापूर्वीच होर्मुजबद्दल भूमिका स्पष्ट केलेली आहे..इराणच्या 'तसनीम' या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, होर्मुजच्या या सागरी मार्गाबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये एक सुरुवातीची करारबद्ध सहमती बनताना दिसत आहे. असं असलं तरी केवळ व्यापारी जहाजांना परवागी देण्यात येणार आहे, युद्ध निवळेल, अशी शक्यता सध्या नाही.. असंही इराणने म्हटलं आहे. या संभाव्य कराराची व्याप्ती सध्या केवळ मर्यादित स्वरूपाची असेल..कसा असेल नवीन करार?या योजनेनुसार, पुढील ३० दिवसांच्या आत स्ट्रेट ऑफ होर्मुजमधून जाणाऱ्या कमर्शियल जहाजांची संख्या टप्प्याटप्प्याने वाढवून ती युद्धपूर्व स्तरापर्यंत आणली जाईल. इराणचे म्हणणे आहे की, या पावलामुळे जागतिक आर्थिक घडामोडींना नक्कीच थोडी दिलासादायक मदत मिळेल आणि आंतरराष्ट्रीय शिपिंगला पुन्हा एकदा गती मिळू शकेल.या सर्व घडामोडींच्या दरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लिहिले आहे की, अमेरिका, इराण आणि त्या भागातील इतर काही देशांमध्ये एक मोठा शांतता करार आता जवळपास निश्चित झाला आहे. या नव्या डीलमध्ये 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज'चा सागरी मार्ग पुन्हा पूर्णपणे उघडण्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे आणि या ऐतिहासिक कराराची अधिकृत घोषणा अगदी लवकरच केली जाईल..होर्मुजचा हा जलमार्ग पुन्हा एकदा पूर्वीसारखा सुकर आणि सुटसुटीत होणे ही भारतासाठी सर्वात मोठी आणि आनंदाची बातमी आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे भारत आपल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी लागणारे ८० टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो आणि या एकूण आयातीचा एक खूप मोठा हिस्सा याच स्ट्रेट ऑफ होर्मुजच्या सामुद्रधुनीतून भारतात येतो..युद्ध सुरू झाल्यापासून धोक्यामुळे आणि भीतीमुळे व्यापारी जहाजांनी हा मार्ग वापरणे बंद केले होते, ज्यामुळे भारताला अत्यंत लांबच्या सागरी मार्गाने फिरून तेल आणावे लागत होते. या लांबच्या प्रवासामुळे जहाजांच्या वाहतुकीचा खर्च तर वाढला होताच, पण सोबतच युद्धाच्या जोखीम क्षेत्रामुळे जहाजांच्या विम्याचा खर्चही गगनाला भिडला होता. हा करार झाला तर पुन्हा परिस्थिती पूर्वीसारखी होण्यास मदत होईल..