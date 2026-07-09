US-Iran War: संघर्ष पुन्हा भडकला! अमेरिकेचे इराणवर हवाई हल्ले; १४ जण ठार, ७८ लोक जखमी, पाच प्रांतांवर बॉम्बहल्ले

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा धोकादायक पातळीवर पोहोचला आहे. मंगळवार, ७ जुलै रोजी, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तीन जहाजांवर हल्ला केला. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमेरिकेने इराणवर हवाई हल्ल्यांची मालिका सुरू केली. इराणच्या आरोग्य मंत्रालयाने दावा केला आहे की, गेल्या दोन दिवसांत अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये १४ जण ठार झाले असून ७८ जण जखमी झाले आहेत. .मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिकेने या काळात इराणच्या पाच प्रांतांमध्ये हवाई हल्ले केले. जखमींवर विविध रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू आहेत. दोन्ही देशांमधील शस्त्रसंधीचा भंग झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमधील तणाव पुन्हा एकदा शिगेला पोहोचला असतानाच हा दावा समोर आला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील शस्त्रसंधी आता भंग झाली आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये व्यापारी जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांनंतर, अमेरिकेने इराणविरोधात लष्करी कारवाई पुन्हा एकदा तीव्र केली आहे. .Iran War Updates : शांतता करार रद्द होताच अमेरिकेचे इराणवर रात्रभर हल्ले; रेल्वे पूल उडवला, चाबहारमध्ये वीज पुरवठा खंडित .अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, शस्त्रसंधी आता संपली आहे आणि जर इराणने आंतरराष्ट्रीय जहाजांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले, तर अमेरिका पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर प्रत्युत्तर देईल. अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेच्या नौदल आणि भूदलाने बुधवारी आणि गुरुवारी रात्री दक्षिण इराणमधील अनेक लष्करी तळांवर संयुक्त हल्ले केले . या हल्ल्यांमध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या आसपासच्या क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन तळ आणि इतर सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले, ज्यांना अमेरिका आंतरराष्ट्रीय सागरी व्यापारासाठी धोकादायक मानते..अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (सेंटकॉम) इराणवर अतिरिक्त लष्करी हल्ले केल्याची पुष्टी केली आहे. जगातील सर्वात व्यस्त तेल वाहतूक मार्गांपैकी एक असलेल्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाज वाहतुकीत अडथळा आणण्याची इराणची क्षमता कमी करणे, हा या हल्ल्यांचा उद्देश असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. ६ आणि ७ जुलै रोजी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये किमान तीन व्यापारी जहाजे आणि तेलवाहू जहाजांवर हल्ला केल्याचा आरोप इराणवर झाल्यानंतर ताज्या तणावाला सुरुवात झाली. .America-Iran War: अमेरिका-इराणचा करार का मोडला? युद्ध पुन्हा पेटणार का? इराणच्या 'एवढ्या' ठिकाणांवर हल्ले.इराणच्या सरकारी माध्यमांनुसार, अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यानंतर बंदर अब्बास, कोनारक आणि चाबहारसह दक्षिणेकडील किनारपट्टीच्या भागात अनेक मोठे स्फोट ऐकू आले. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, आंतरराष्ट्रीय जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीची खात्री करणे आणि इराणची लष्करी क्षमता कमकुवत करणे हा या हल्ल्यांचा उद्देश होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.