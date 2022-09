एकाच वेळी दोन बॉयफ्रेंडपासून राहिली प्रेग्नन्ट? जन्मली जुळी मुले

सध्या सोशल मीडियावर अनेक प्रकरणे उघडकीस येतात. जन्माला येणाऱ्या बाळांचे अनेक आगळे वेगळे प्रकरण समोर येतात पण सध्या सोशल मीडियावर एक प्रकरण बरंच गाजतयं. एका महिलेने जुळ्या मुलांना जन्म दिलाय पण आश्चर्याची बाब म्हणजे या जुळ्या मुलांचा DNA सारखा नाही. तुम्हाला वाटेल हे कसं शक्य आहे? पण हे खरंय.

सोशल मीडियावर हे प्रकरण चांगलचं व्हायरल होतंय. या जुळ्या मुलांचा DNA यामुळे सारखा नाही कारण महिलेने एकाचवेळी दोन पुरुषांसोबत संबंध ठेवले होते आणि त्यामुळे ती एकाच वेळी दोघांपासून प्रेग्नट राहली. (Mom gives birth to twins but they have different bio dads)

जुळ्या मुलांना जन्म देणारी महिला ही एकाच वेळी दोन पुरुषांपासून प्रेग्नट होती त्यामुळे तीला जन्माला येणाऱ्या दोन जुळ्या मुलांचा DNA वेगवेगळा आहे. जगाच्या पाठीवर हे एक दुर्मिळ प्रकरण म्हणावं. सध्या या प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा सुरू आहे.

ब्राझीलच्या गोइंयास येथे ही महिला राहते. या महिलेने जुळ्या मुलांना जन्म दिल्यानंतर मुलांची डीएनए टेस्ट करुन पाहिली. मात्र DNA रिपोर्ट बघून तिला धक्का बसला. जन्म दिलेल्या जुळ्या बाळांचा डीएनए सारखा नसल्याने कुणालाही धक्का बसणार.

या महिलेचे डॉक्टर तुलीओ जॉर्ज फ्रँको म्हणाले की जगात अशा दुर्मिळ घटना घडतात. लाखांमधून असे एखादे प्रकरण उघडकीस येतात. ते पुढे म्हणाले की जगात आतापर्यंत अशा जवळपास 20 घटना घडलेल्या आहेत ज्याला वैज्ञानिक भाषेत heteroparental superfecundation असेही म्हणतात.

हे सर्व प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर या महिलेने आपण एकाच वेळी दोन पुरुषांसोबत रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा खुलासा केला. त्या दोघांपासून ही दोन मुले झाल्याचे तीला कळले. महिलेला विश्वास बसेना पण नंतर तीने हे सत्य स्वीकारलं.

सध्या हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून नेटकरी यावर वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत.