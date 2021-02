मोठी बातमी! तुरुंगातून 400 कैदी पळाले, गोळीबारात 25 जणांचा मृत्यू

पोर्ट ऑ प्रिन्स (हैती)- हैतीमध्ये धक्कादायक प्रकार घडला आहे. कारागृहातून 400 हून अधिक कैदी फरार झाले आहेत. यावेळी झालेल्या गोळीबारात तुरुंग अधिक्षकासमवेत 25 जणांचा मृत्यू झाला आहे. ही घटना गुरुवारी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिन्सच्या ईशान्य दिशेला असलेल्या क्रुआ दि बुके सिव्हिल कारागृहात घडली. ज्यावेळी हा प्रकार घडला त्यावेळी कारागृहात 1542 कैदी होते.

हा तुरुंग 2012 मध्ये उभारण्यात आला होता. वर्ष 2014 मध्ये याच तुरुंगातून 300 हून अधिक कैदी फरार झाले होते. अर्नेल जोसेफ या गुन्हेगाराला तुरुंगातून नेण्यासाठी त्याच्या टोळीच्या लोकांनी हा प्रकार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बलात्कार, अपहरण आणि हत्येच्या आरोपाखाली 2019 मध्ये जोसेफला अटक करण्यात आली होती.

#UPDATE More than 400 prisoners were on the run in #Haiti on Friday after they escaped from jail in a violent breakout that left 25 people dead, including the prison directorhttps://t.co/PZxgfIzUWi pic.twitter.com/yCk7nOkjm9

— AFP News Agency (@AFP) February 27, 2021