हृदयाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ : तीन वर्षांच्या मुलाला खाली फेकले, आईचा होरपळून मृत्यू

नई दिल्‍ली - एखाद्या अचानक ओढवलेल्या आपत्तीवेळी काय करावं हे सुचत नसतं. जिवावर बेतणारं धाडसही केलं जातं. अमेरिकेतील एका घराच्या तिसऱ्या मजल्यावर आग भडकली होती. तेव्हा तिथं अडकेलेल्या एका महिलेनं तिच्या मुलाला वाचवण्यासाठी तिसऱ्या मजल्यावरून खाली फेकलं. खाली उभा असलेल्या अमेरिकेतील एका माजी फुटबॉलपटूने मुलाला झेलून त्याचा जीव वाचवला. मात्र आईचा आगीत होरपळून मृत्यू झाला.

अमेरिकेतील कालामाजू सेंट्रल हायस्कूलचा माजी स्टार फुटबॉलपटू फिलिप ब्लॅक त्याच्या मित्राच्या अपार्टमेंटमध्ये होता. तेव्हा जवळच्याच एका अपार्टमेंटला आग लागल्याचं दिसलं. त्यावेळी झालेल्या गोंधळामुळे तो बाहेर पळाला. तेव्हा बाल्कनीमध्ये एक आई तिच्या तीन वर्षांच्या मुलाला घेऊन मदत मागत असल्याचं दिसलं. खाली फिलिप दिसताच तिने मुलाला तिसऱ्या मजल्यावरूनच खाली टाकलं. तेव्हा पळत जाऊन ब्लॅकने मुलाला पकडलं. त्यानंतर मुलाला रुग्णवाहिकेतून दवाखान्यात दाखल करण्यात आलं.

A salute to this former Marine.

Phillip Blanks dove to catch this child who was dropped from a burning apartment.

This is a hero in every sense of the word.pic.twitter.com/Nq3j9h5gE0

— Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) July 8, 2020