व्यापारी जहाजावर रशियन क्षेपणास्त्राचा भीषण हल्ला; चार भारतीय खलाशांचा मृत्यू, भारताकडून संताप

MEA Statement Shipping Security: 'एमव्ही गोल्डन लिओ' या व्यापारी जहाजावर रशियन क्षेपणास्त्राचा भीषण हल्ला झाला आहे. युक्रेनमधील ओडेसा बंदरातून बाहेर पडणाऱ्या या व्यापारी जहाजावर हा हल्ला झाला. या घटनेमध्ये चार भारतीय खलाशांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. तर एक जण गंभीर जखमी झालाय. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या भ्याड हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. .व्यापारी जहाजांना लक्ष्य करणे आणि निष्पाप नागरिकांचा जीव धोक्यात घालणे अत्यंत निंदनीय असल्याची भावना भारताने व्यक्त केली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, "१९ जुलै २०२६ च्या संध्याकाळी ओडेसा बंदरातून निघत असताना एमव्ही गोल्डन लिओ या मालवाहू जहाजावर हल्ला झाला. या जहाजावर एकूण १७ क्रू मेंबर्स होते, ज्यामध्ये ५ भारतीय नागरिकांचा समावेश होता. या अत्यंत दुर्दैवी घटनेत चार भारतीय खलाशांनी आपला जीव गमावला आहे..The Burning Car : नवले पुलाजवळ धावत्या कारला भीषण आग; महामार्गावर काही काळ वाहतूक विस्कळीत.मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, युक्रेनमधील परिस्थितीवर भारत सरकार बारीक लक्ष ठेवून आहे आणि बाधित कुटुंबियांना सर्वोतोपरी मदत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मृत भारतीय नागरिकांच्या कुटुंबियांबद्दल तीव्र संवेदना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. तसेच जखमी खलाशाला लवकरात लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करण्यात आली आहे..AC Local Close : हार्बर मार्गावरील सात एसी लोकल फेऱ्या रद्द! तांत्रिक बिघाडाचा फटका प्रवाशांना.युक्रेनच्या नौदलाने दिलेल्या माहितीनुसार, रशियाने गिनी-बिसाऊचा ध्वज असलेल्या 'गोल्डन लिओ' या जहाजावर तीन क्रूझ क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केला. या जहाजावर भारत व सीरियाचे खलाशी तैनात होते. क्षेपणास्त्र धडकल्यामुळे जहाजाला भीषण आग लागली. युक्रेनच्या पोर्ट ऑथॉरिटीने सांगितले की, रात्रभर राबवण्यात आलेल्या बचाव मोहिमेदरम्यान एकूण ९ क्रू मेंबर्स आणि जहाजाच्या एका पायलटचा मृत्यू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.