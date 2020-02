Video : ... अन् तिने सभागृहात फाडली डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणाची प्रत!

वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणाची प्रत कनिष्ठ सभागृहाच्या सभापती नॅन्सी पेलोनी यांनी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीतच फाडल्याची नाट्यमय घटना बुधवारी (ता.5) घडली.

ट्रम्प यांनी दोन्ही सभागृहांना उद्देशून आज भाषण केले. या भाषणासाठी जाताना कनिष्ठ सभागृहाच्या (हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्ह) सभापती नॅन्सी पेलोसी यांनी हस्तांदोलनासाठी हात पुढे केला, मात्र ट्रम्प तसेच पुढे निघून गेले. भाषण संपल्यानंतर पेलोसी यांनी सभागृहातच ट्रम्प यांच्या भाषणाचे कागद सर्वांसमोर फाडले.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) February 5, 2020