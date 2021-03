वय अवघे ७ वर्ष; भारतीय चिमुकल्याने सर केला किलीमांजारो

हैदराबादमध्ये राहणाऱ्या ७ वर्षाच्या विराट चंद्र तेलुकुंट्टा या मुलाने आफ्रिकेतील सर्वात उंच पर्वत किलीमांजारो सर केला आहे. हा पर्वत सर करणारा तो सर्वात कमी वयाचा गिर्यारोहक ठरला आहे. ६ मार्च रोजी विराटने त्याचे प्रशिक्षक भरत थम्मिननी यांच्यासोबत किलीमांजारो हा पर्वत सर करायला सुरुवात केली होती. तब्बल ७५ दिवसांच्या परिश्रमानंतर तो नुकताच भारतात परतला आहे. विराट सिकंदराबाद येथील गीतांजली देवशाला येथे इयत्ता पाचवीमध्ये शिकत आहे.

समुद्र सपाटीपासून ५, ८९५ मीटर उंच असलेला हा पर्वत टांझानियामध्ये आहे. हा पर्वत सर करण्यापूर्वी विराटने एक महिना ट्रेनिंग घेतलं होतं. बूट्स अॅण्ड क्रॅम्पन्स या गिर्यारोहण कंपनीच्या माध्यमातून त्याने पर्वत सर करण्याचं ट्रेनिंग घेतलं. त्यानंतर विराटने किलीमांजारो येथे जाण्याचा निर्णय घेतला.

Telangana: A seven-year-old boy, Virat Chandra, from Hyderabad has scaled Mount Kilimanjaro, the highest mountain in Africa

"We took all precautions & had decided that we'd return if he'd feel uneasy but he made us proud," said Bharat, who led Virat's expedition (15.03) pic.twitter.com/Z04qwwQvn6

