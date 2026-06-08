Philippines earthquake: फिलिपिन्समध्ये ७.८ रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप! ३२ जणांचा मृत्यू, दोनशेंपेक्षा अधिक जखमी

Powerful 7.8 magnitude earthquake strikes Mindanao: फिलिपिन्समध्ये सोमवारी शक्तिशाली भूकंप झाला आहे. या घटनेत आतापर्यंत ३२ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाचा केंद्रबिंदू मिंदानाओ या फिलिपिन्समधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बेटाजवळील समुद्रात ३३ किलोमीटर खोलीवर होता. .फिलिपिन्समध्ये सोमवारी सकाळी ७.३७ वाजता ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा अत्यंत शक्तीशाली भूकंप झाला. या तीव्र धक्क्यांमुळे अनेक इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या. डोंगराळ भागात झालेल्या मोठ्या भूस्खलनामुळे अनेक घरे मलब्याखाली गाडली गेली आहेत. फिलिपिन्सचे अध्यक्ष फर्डिनांड मार्कोस यांनी तातडीने आपत्तीग्रस्त प्रांतांमधील शाळा-कॉलेजेसना सुट्टी जाहीर केली आहे..Visakhapatnam: स्टील प्लांटमध्ये मोठा अपघात! वितळलेलं स्टील कामगारांच्या अंगावर पडलं; ८ जणांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी.देशातील सारंगानी प्रांतातील ग्लान या डोंगराळ गावात भूकंपाने झालेल्या भूस्खलनामुळे १३ ग्रामस्थांचा मृत्यू झाला, तर याच प्रांतातील इतर भागात ४ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले. दक्षिण भागातील प्रमुख बंदर आणि व्यापारी केंद्र असलेल्या जनरल सांतोस शहरात सात जणांचा मृत्यू झाला असून, तिथे एका नामांकित हॅम्बर्गर रेस्टॉरंटसह अनेक लहान-मोठ्या इमारती जमीनदोस्त झाल्या आहेत..शाळेची इमारत कोसळलीएका दुमजली शाळेची इमारत कोसळल्याने काही विद्यार्थी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती व्यक्त केली जातेय. किमान १२ लोक बेपत्ता आहेत. भूकंप इतका तीव्र होता की, सोमवारी उन्हाळी सुट्ट्या संपवून शाळेच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी राष्ट्रध्वज वंदनासाठी जमलेले शंभरहून अधिक विद्यार्थी किरकोळ जखमी झाले, तर काही जण घाबरून बेशुद्ध पडले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून जनरल सांतोस येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ तात्पुरता बंद करण्यात आला आहे..Social Initiative: प्राध्यापक दांपत्याचा आहेराला नकार, वास्तुशांतीत फक्त वह्यांचा आहेर; १०,८१६ वह्या गरीब विद्यार्थ्यांना वाटपाचा संकल्प.या भीषण भूकंपानंतर फिलिपिन्सच्या किनारपट्टीवर तसेच शेजारील देशांमध्ये त्सुनामीचा मोठा धोका निर्माण झाला होता. सारंगानीच्या कियांबा किनारपट्टीवर साधारण साडेचार फूट उंचीच्या त्सुनामीच्या लाटांची नोंद झाली, ज्यामुळे किनारपट्टीवरील अनेक झोपड्या आणि घरांचे नुकसान झाले. फिलिपिन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ व्होल्कॅनॉलॉजी अँड सिस्मॉलॉजीने लोकांना खराब झालेल्या इमारतींमध्ये न जाण्याचा इशारा दिला आहे, कारण भूकंपाचे ६.५ तीव्रतेचे अनेक आफ्टरशॉक अजूनही जाणवत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.