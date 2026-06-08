ग्लोबल

Philippines earthquake: फिलिपिन्समध्ये ७.८ रिश्टर स्केलचा शक्तिशाली भूकंप! ३२ जणांचा मृत्यू, दोनशेंपेक्षा अधिक जखमी

Tsunami Alert Triggered: फिलिपिन्समध्ये सोमवारी सकाळी ७.३७ वाजता ७.८ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा अत्यंत शक्तीशाली भूकंप झाला. या तीव्र धक्क्यांमुळे अनेक इमारती पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळल्या.
Landslides and Destruction

Landslides and Destruction

esakal

संतोष कानडे
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Powerful 7.8 magnitude earthquake strikes Mindanao: फिलिपिन्समध्ये सोमवारी शक्तिशाली भूकंप झाला आहे. या घटनेत आतापर्यंत ३२ जणांचा मृत्यू झाला असून २०० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. भूकंपाचा केंद्रबिंदू मिंदानाओ या फिलिपिन्समधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या बेटाजवळील समुद्रात ३३ किलोमीटर खोलीवर होता.

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