Nobel Peace Prize 2026 : शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळालेल्या भारतीय वंशाच्या नवी पिल्लई आहेत तरी कोण? जाणून घ्या थक्क करणारा प्रवास...

नवी दिल्ली: भारतीय वंशाच्या दक्षिण आफ्रिकन कायदेतज्ज्ञ आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) माजी मानवाधिकार प्रमुख नवनेथम 'नवी' पिल्लई (Navi Pillay) यांना २०२६ चा प्रतिष्ठेचा 'नोबेल शांतता पुरस्कार' जाहीर झाला आहे. जगभरात युद्ध आणि तणावाचे वातावरण असताना, आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे रक्षण आणि मानवी हक्कांसाठी आयुष्य पणाला लावल्याबद्दल त्यांना हा सर्वोच्च सन्मान प्रदान करण्यात आला आहे..वेठबिगार कामगारांची नात ते जागतिक व्यासपीठ :भारताशी घनिष्ठ नाते : १८९० च्या दशकात त्यांचे आजोबा भारतातून उसाच्या शेतात कामासाठी वेठबिगार मजूर म्हणून दक्षिण आफ्रिकेत गेले होते. डर्बनमधील तमिळ हिंदू कुटुंबात जन्मलेल्या नवी यांचे वडील बसचालक होते..वर्णभेदाविरुद्ध लढा : अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करत त्या दक्षिण आफ्रिकेत प्रत्यक्ष वकिली करणाऱ्या भारतीय वंशाच्या पहिल्या महिला ठरल्या. त्यांनी आफ्रिकेतील जुलमी वर्णद्वेषाविरुद्ध (Apartheid) ऐतिहासिक कायदेशीर लढा दिला..संयुक्त राष्ट्रांत ठसा : पुढे त्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाच्या (ICC) न्यायाधीश बनल्या. २००८ ते २०१४ या काळात त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार प्रमुख म्हणून जगभरात मानवी हक्कांची मशाल तेवत ठेवली..पार्टीत कानाखाली मारली अन् पायावर दिले जळत्या सिगारेटचे चटके; टीव्हीच्या टॉप अभिनेत्रीचा थरारक खुलासा, कोण आहे ती?.१० कोटींचे पारितोषिक या पुरस्कारांतर्गत त्यांना सुवर्णपदक आणि १.२ कोटी स्वीडिश क्रोना (सुमारे १० कोटी रुपये) रोख रक्कम दिली जाणार आहे. एका सामान्य बसचालकाच्या मुलीने जागतिक शांततेचा सर्वोच्च सन्मान पटकावून नवा इतिहास रचला असून, जगभरातील भारतीयांची मान अभिमानाने उंचावली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.