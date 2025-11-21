India US Defence Deal: अमेरिका भारताला देणार भेदक अस्त्रे; ‘एक्सकॅलिबर’ आणि ‘जॅव्हलिन’ यांची विक्री करण्यास तयार

न्यूयॉर्क : भारताला ‘एक्सकॅलिबर प्रोजेक्टाईल’, ‘जॅव्हलिन’ क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि त्याच्याशी संबंधित उपकरणे विक्री करण्यास अमेरिका सरकारने मंजुरी दिली आहे. एकूण नऊ कोटी डॉलरच्या या व्यवहारामुळे भारत-अमेरिका संरक्षण संबंध आणखी मजबूत होण्याबरोबरच हिंद-प्रशांत क्षेत्रात स्थैर्य आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीही हा व्यवहार उपयुक्त ठरेल, असा दावा अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केला आहे. .भारत सरकारने अमेरिकेकडे ‘एम९८२ ए१’ प्रकारचे २१६ एक्सकॅलिबर प्रोजेक्टार्इल आणि एफजीएम-१४८ जॅव्हलिन क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि त्यासह असणारी उपकरणे खरेदी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. हा प्रस्ताव अमेरिकेच्या संरक्षण सुरक्षा सहकार्य संस्थेने मान्य केला असून पुढील मंजुरीसाठी तो अमेरिकी काँग्रेसकडे पाठविण्यात आला आहे..यातील एक्सकॅलिबर यंत्रणेची अंदाजित किंमत चार कोटी ७१ लाख डॉलर असून जॅव्हलिन यंत्रणेची किंमत चार कोटी ५७ लाख डॉलर आहे. अमेरिका आणि भारतातील संरक्षण संबंध मजबूत करणाऱ्या या प्रस्तावित विक्री व्यवहारामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणाला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला बळ मिळणार असल्याचेही अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी सांगितले..या व्यवहारावर शिक्कामोर्तब झाल्यास भारताच्या संरक्षण सामर्थ्यात वाढ होणार असून सध्याच्या आणि भविष्यातील धोक्यांपासून बचाव होणार असल्याचा दावाही अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला. या नवीन अस्त्रांचा आपल्या संरक्षण दलांमध्ये सहभाग करून घेण्यास भारताला कोणतीही अडचण येणार असून प्रादेशिक समतोलही बिघडणार नाही, असे त्यांनी सांगितले..मुंबईतील एक हजार एसआरए इमारतींना आपत्कालीन जीना!.अस्त्रांची वैशिष्ट्येएक्सकॅलिबर प्रोजेक्टाईल : नजीकच्या टप्प्यातील हलत्या लक्ष्यावर मारा करण्यासाठी उपयुक्त. लेझरचा वापर असलेल्या या रॉकेटमध्ये लक्ष्याचे अचूक ठिकाण माहिती नसतानाही ते टिपण्यात मदत होते. जॅव्हलिन क्षेपणास्त्र यंत्रणा : रणगाडाभेदी यंत्रणा. खांद्यावर ठेवून वापर करता येणाऱ्या प्रक्षेपकाद्वारे या क्षेपणास्त्राचा मारा करता येतो. शत्रूची चिलखती वाहने नष्ट करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.