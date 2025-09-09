Facebook, Insta बंदचा राग, आंदोलक घरांना लावतायत आग! ५ मंत्र्यांचा राजीनामा, पंतप्रधान देश सोडण्याच्या तयारी

Nepal Gen Z Protest: सोशल मीडिया साइट्सवर बंदी घातल्यानंतर नेपाळमध्ये जेनझींनी केलेल्या आंदोलनाला सोमवारी हिंसक वळण लागलं. या आंदोलनात पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्ज आणि गोळीबारात २१ पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झालाय तर ३०० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. यानंतर थेट गृहमंत्र्यांनीच राजीनामा दिला आणि नेपाळ सरकारने सोशल मीडियावर घातलेली बंदी हटवली. दरम्यान, आक्रमक झालेल्या आंदोलकांकडून मंत्र्यांची घरं पेटवली जात आहेत. तरुणांमध्ये संतापाची लाट असून एका पाठोपाठ एक मंत्र्यांकडून राजीनामे दिले जात आहेत. आतापर्यंत पाच मंत्र्यांनी राजीनामे दिलेत तर पंतप्रधान केपी ओली यांनी तातडीनं बैठक बोलावलीय..नेपाळमध्ये सोमवारी झालेल्या आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला. काठमांडूसह इतर शहरांमध्ये हिंसाचार उसळल्यानं कर्फ्यू लागू करण्यात आला. तरीही हिंसा थांबवण्यात लष्कराला यश आलं नाही. मंगळवारी अनेक मंत्र्यांच्या निवासस्थानी संतप्त आंदोलक घुसले असून मोठ्या प्रमाणावर तोडफोड केली जात आहे. सोमवारी झालेल्या हिंसाचारात २० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला. यात पोलिसांनी गोळीबार केल्याचा आरोप आहे..उपराष्ट्रपती निवडणुकीत NDAचे अचानक ११ मतदार वाढले, मोठ्या पक्षाचा पाठिंबा; काँग्रेस म्हणते, विश्वासघात.तरुणांनी मंगळवारी अनेक नेत्यांच्या घरांना आग लावली. आतापर्यंत गृहमंत्री, कृषी मंत्र्यांसह ५ जणांनी राजीनामा दिला आहे. कृषीमंत्री रामनाथ अधिकारी यांच्या आधी गृहमंत्री रमेश लेखक यांनी पद सोडलं होतं. आता अशीही चर्चा रंगलीय की देशाचे पंतप्रधानच नेपाळमधून बाहेर जाऊ शकतात. मात्र याबाबत खात्रीशीर माहिती समोर आलेली नाही. पण राजीनामा देणाऱ्या मंत्र्यांनी पीएम ओली यांना पद सोडण्याचं आवाहन केलं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय..नेपाळमध्ये जेनझींच्या आंदोलनाची तीव्रता मोठी आहे. कर्फ्यू लागू केला असला तरीही तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरली आहे. नेपाळचे आयटी मिनिस्टर पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या घराला आग लावण्यात आलीय. तर उपपंतप्रधान, अर्थमंत्री विष्णु पौडेल यांच्या घरावरही हल्ला झालाय. राष्ट्रीय बँकेचे गव्हर्नर बिस्वो पौडेल यांच्या घरावर दगडफेक करण्यात आलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.