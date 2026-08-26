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Nepal Flash Flood: नेपाळच्या अवस्थेला चीन जबाबदार? पुराची माहिती 45 मिनिटं उशिरा दिल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?

China Warning Delay Allegation: तिबेटमध्ये स्थानिक वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता पूर आलेला असतानाही चीनकडून कोणताही अधिकृत इशारा जारी केला गेला नाही. त्यामुळे सगळा अनर्थ घडला.
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संतोष कानडे
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Flood News: नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरानंतर आता चीनने वेळेवर पूरस्थितीची माहिती आणि पूर्वसूचना न दिल्यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तिबेटमधील केरुंग भागात आलेल्या पुराची माहिती नेपाळ प्रशासनाला तब्बल ४५ मिनिटे उशिराने मिळाली, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात येत आहे.

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