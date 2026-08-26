Nepal Flash Flood: नेपाळच्या अवस्थेला चीन जबाबदार? पुराची माहिती 45 मिनिटं उशिरा दिल्याचा आरोप; नेमकं काय घडलं?

Flood News: नेपाळमध्ये आलेल्या भीषण महापुरानंतर आता चीनने वेळेवर पूरस्थितीची माहिती आणि पूर्वसूचना न दिल्यामुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. तिबेटमधील केरुंग भागात आलेल्या पुराची माहिती नेपाळ प्रशासनाला तब्बल ४५ मिनिटे उशिराने मिळाली, अशी माहिती सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात येत आहे..तिबेटमध्ये स्थानिक वेळेनुसार सकाळी १०:३० वाजता (नेपाळी वेळेनुसार सकाळी ८:१५ वाजता) पूर आलेला असतानाही चीनकडून कोणताही अधिकृत इशारा जारी केला गेला नाही. स्थानिक पातळीवर नेपाळच्या अधिकाऱ्यांना ही माहिती मिळेपर्यंत मौल्यवान वेळ निघून गेला होता. जर चीनने वेळीच सतर्कतेचा इशारा दिला असता, तर सीमावर्ती रसुवा आणि तिमुरे भागातील नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवून मोठा अनर्थ टाळता आला असता, असे म्हटले जात आहे..वेळेवर अधिकृत इशारा न मिळाल्यामुळे रसुवा आणि तिमुरे परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड घबराट उडाली आणि लोकांना सुरक्षित जागा शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागली. अचानक आलेल्या पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहामुळे बचाव आणि मदतकार्य वेळेत सुरू करता आले नाही, ज्यामुळे जीवित आणि वित्तहानीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले..Bidkin Murder Case: बिडकीन डीएमआयसीत अनोळखी महिलेच्या खुनाचे गूढ उकलले; चारित्र्याच्या संशयातून पतीवर पत्नीचा गळा आवळून खुनाचा गुन्हा.मृतांचा आकडा वाढतोयनेपाळमधील पूरस्थिती अत्यंत बिकट झाली असून मृतांचा आकडा सातत्याने वाढत आहे. ताज्या माहितीनुसार, आतापर्यंत किमान ९४ नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. नेपाळ पर्यटन मंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, या नैसर्गिक आपत्तीत २७ देशांतील तब्बल ४०३ नागरिकांशी संपर्क तुटला असून ते बेपत्ता आहेत. बेपत्ता असलेल्यांमध्ये ६२ नेपाळी तर ३४१ विदेशी नागरिकांचा समावेश आहे, ज्यामध्ये २०० महिला आणि २०३ पुरुष आहेत. संपर्क तुटलेल्या विदेशी नागरिकांमध्ये भारतामधील १३३, अमेरिकेतील ४७ आणि ब्रिटनमधील ३३ नागरिकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.