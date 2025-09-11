Nepal Protest : नेपाळमधील विमानसेवा पुन्हा सुरू, एयर इंडियाची पहिली फ्लाईट दिल्लीसाठी रवाना

Summaryनेपाळमधील हिंसाचारानंतर काठमांडू विमानतळावर विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली असून एअर इंडियाची पहिली फ्लाईट दिल्लीला रवाना झाली.नागरी उड्डाण मंत्रालयाने एअर इंडिया व इंडिगोला अडकलेल्या भारतीयांना परत आणण्यासाठी अतिरिक्त फ्लाईट्सचे निर्देश दिले आहेत.काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांत कर्फ्यू शुक्रवारपर्यंत वाढवण्यात आला असून आतापर्यंत ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे..Nepal Flight Services Resume : नेपाळमधील नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचारानंतर काठमांडू विमानतळावरून विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. बुधवारी एअर इंडियाचे विमान १२३ भारतीय प्रवाशांसह दिल्लीला रवाना झाले. नेपाळमधून भारतीयांना परत आणण्याची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू झाली आहे..नागरी उड्डाण मंत्रालयाने (MoCA) एअर इंडिया आणि इंडिगोला नेपाळमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुरक्षितपणे परत आणण्यासाठी अतिरिक्त उड्डाणांचे निर्देश दिले आहेत. नागरी उड्डाण मंत्री राम मोहन नायडू म्हणाले की उद्यापासून नियमित उड्डाणे पुन्हा सुरू होतील आणि विमान कंपन्यांना भाडे वाजवी ठेवण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. .नेपाळ विमानतळ पुन्हा सुरू काठमांडू आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर आता कामकाज पुन्हा सुरू झाले आहे. नेपाळ एअरलाइन्सचे विमान सर्वात आधी उड्डाण घेणारे होते, तर एअर इंडियाचे विमान सर्वात आधी उतरणार होते. हिमालयीन एअरलाइन्स देखील लवकरच त्यांच्या सेवा सुरू करणार आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सामान्य वेळापत्रक लवकरच लागू केले जाईल. .कर्फ्यू वाढवलानेपाळ लष्कराने काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर जिल्ह्यांमध्ये नवीन कर्फ्यू आणि प्रतिबंधात्मक आदेश लागू केले आहेत. सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत आवश्यक कामांसाठी मर्यादित हालचालींना परवानगी दिली जाईल. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी ५ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत कर्फ्यू लागू असेल. सध्या नेपाळमध्ये नवीन हिंसाचाराची कोणतीही बातमी नाही, परंतु आतापर्यंत मृतांचा आकडा ३० वर पोहोचला आहे. कर्फ्यू शुक्रवारपर्यंत वाढवण्यात आला आहे..FAQsप्रश्न 1: नेपाळमध्ये विमानसेवा कधी पुन्हा सुरू झाली? ➡️ काठमांडू विमानतळावर बुधवारी विमानसेवा पुन्हा सुरू झाली.प्रश्न 2: भारतीय प्रवाशांसाठी कोणत्या विमान कंपन्यांनी सेवा सुरू केली? ➡️ एअर इंडिया व इंडिगोला भारतीय प्रवाशांना सुरक्षितपणे परत आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.प्रश्न 3: कर्फ्यू कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे? ➡️ काठमांडू, ललितपूर आणि भक्तपूर या जिल्ह्यांमध्ये कर्फ्यू लागू आहे.प्रश्न 4: नेपाळमध्ये आतापर्यंत किती मृत्यू झाले आहेत? ➡️ आतापर्यंत हिंसाचारात ३० जणांचा मृत्यू झाला आहे.प्रश्न 5: प्रवासादरम्यान हालचालींवर कोणत्या वेळेत मर्यादा आहेत? ➡️ सकाळी १० ते दुपारी ४ मर्यादित हालचालींसाठी परवानगी असून इतर वेळी कर्फ्यू लागू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.