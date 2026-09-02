Nepal : विध्वंसक महापुरातही कसं वाचलं घर? घरमालक म्हणाला, ४० वर्षांपूर्वीचं बांधकाम, पाया बांधताना...

ऑगस्ट महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात नेपाळला विध्वंसक अशा महापुरानं तडाखा दिला. आतापर्यंत १ हजार पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर हजारो लोक अजूनही बेपत्ता आहेत. नेपाळच्या पुरातील अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यात विध्वंसक अशा महापुरातही भक्कमपणे उभा राहिलेल्या घराचा व्हिडीओ सर्वाधिक शेअर झाला आणि चर्चेत राहिला. आता त्या घराच्या मालकाने दिलेली प्रतिक्रिया समोर आलीय. .पुरानं घराला चहूबाजूंनी वेढलेलं. आजूबाजूची घरं, इमारती पत्त्यासारख्या कोसळत होत्या. गाड्या वाहून जात होत्या अशा वेळी तुमच्या आयुष्याचा शेवटचा क्षण असू शकतो वाटत असताना डोक्यात काय आलं? असा प्रश्न घरमालकाला विचारला गेला. त्यावर उत्तर देताना घरमालकाने सांगितलं की मला वाटलं होतं बहुतेक आमचं आयुष्य संपणार आहे..कोण आहेत IAS आशिमा मित्तल? मनोज जरांगेंशी चर्चेला गेलेल्या शिष्टमंडळातील महिला अधिकारी.नेपाळच्या नुवाकोट जिल्ह्यात राहणाऱ्या प्रकाश यांनी त्या भयावह क्षणाची आणि घटनेची आठवण सांगताना म्हटलं की, त्रिशूली नदीला महापूर आल्यानंतर पाणी आमच्या ४० वर्षे जुन्या हिरव्या रंगाच्या घराच्या चारही बाजूला होतं. पुरात गाड्या, इमारती, लोकांचं साहित्य वाहून निघालं होतं. चारही बाजूला फक्त पाणी आणि विध्वंस होता. आम्ही घरात सहा जण होतो. घरातले पाचही जण माझ्यासोबतच त्यावेळी होते..पुराचं पाणी वाढल्यानंतर घरातले लोक वरच्या मजल्यावर आलो. जवळपास एक ते दीड तास इमारतीच्या वरच्या भागात अडकून होतो. पुराच्या पाण्यात वाढ होत होती आणि त्याच्या प्रवाहाचा वेगही वाढला होता. तेव्हा हा आयुष्याचा शेवटचा क्षण असू शकतो असं मनात आल्याचं प्रकाश यांनी सांगितलं..प्रकाश हे त्यांच्या दुकानात असताना पुराचं पाणी वाढत असल्याचं समजलं. तिथून ते घरी पोहोचले आणि कुटुंबियांना आत यायला सांगितलं. दरम्यान, दरवाजात आले असता गाडी पुराच्या पाण्याने उलटल्याचं पाहिलं. हे दृश्य पाहून ते घाबरले आणि घरात गेले. कुटुंबियांना तिथून थेट घराच्या चौथ्या मजल्यावर नेलं. पण काही वेळातच पाणी त्या मजल्यापर्यंत पोहोचलं. तेव्हा मात्र सगळे वरच्या भागात गेले असंही प्रकाश म्हणाले..विध्वंसक पुरात टिकून राहिलेलं घर ४० वर्षे जुनं आहे. प्रकाश यांनी म्हटलं की, घराचा भक्कम पाया हेच विनाशकारी पुरातही घर टिकून राहण्याचं कारण असू शकतं. नदीच्या जवळ असलेलं हे घर बांधताना पाया भक्कम करण्यासाठी विशेष लक्ष दिलं होतं. घराच्या खाली रस्त्यासाठी वापरलं जाणारं साहित्य टाकून ते भक्कम करण्यात आलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.