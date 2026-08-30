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Nepal Flood: 'तो' आयुष्यातील शेवटचा धावण्याचा क्षण..., नेपाळच्या महापुरातून वाचलेल्यांची अंगावर काटा आणणारी कहाणी

Nepal Flood News: नेपाळमधील निसर्गाच्या प्रकोपानंतर हा जलप्रलय अनुभवलेल्या लोकांनी अंगावर काटा आणणारी कहाणी सांगितली आहे.
Nepal Flood Incident

Nepal Flood Incident

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सकाळ वृत्तसेवा
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काठमांडू : सुरुवातीला दीपक तमांग यांना जमिनीला हादरे बसत असल्याचे वाटले. काही क्षणांतच त्यांच्या लक्षात आले की, हा भूकंप नव्हता... भोटेकोशी नदीच्या दिशेने चिखल, दगड आणि पाणी प्रचंड वेगाने येत होते. समोर टिमुरे बाजारातील घरे होती आणि मागे महापुराचा रौद्र प्रवाह... डोंगराच्या दिशेने धावणे हाच एकमेव मार्ग होता...

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