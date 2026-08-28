Nepal Flood Viral Video: नेपाळमधील महापुरात 'ते' एकच घर कसं अभेद्य राहिलं? पुढे काय झालं? सोशल मीडियात व्हिडीओ व्हायरल

Nepal Disaster News: नेपाळ-चीन सीमेवर आलेल्या भीषण महापुरात आणि चिखलाच्या लोंढ्यात सर्व काही वाहून जात होते. मात्र एका हिरव्या रंगाच्या दोन मजली घराचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. ते घर एवढ्या मोठ्या प्रलयातही खंबीरपणे उभे होते. घरातील लोकसुद्धा व्हिडीओत दिसत आहेत..आजूबाजूच्या मजबूत इमारती, पूल आणि रस्ते पाण्याच्या प्रचंड प्रवाहात पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे वाहून गेले; मात्र महाकाय खडक, चिखल आणि ढिगाऱ्यांच्या धडकेनंतरही हे घर एका खडकासारखे ठाम उभे राहिल्याचे दिसले. याचा व्हिडीओ जगभरात व्हायरल झाला आहे..NTAच्या कारभारात मोठा बदल; IAS-IPS सह ३ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, ३ आठवड्यांत रुजू होण्याचे आदेश, केंद्राचा महत्त्वाचा निर्णय.या घराच्या दुसऱ्या मजल्यावरील बाल्कनीत एक कुटुंब अडकले होते, परंतु घराचा पाया न डळमळल्यामुळे त्या कुटुंबाचा जीव वाचला. हा थरारक प्रकार समोर आल्यानंतर जगभरातील नेटकरी या घराचे बांधकाम करणाऱ्या इंजिनिअर आणि कंत्राटदाराच्या गुणवत्तेचे तोंडभरून कौतुक करत असून या बिल्डरला पुरस्कार द्यायला हवा, अशा प्रतिक्रिया देत आहेत..व्हायरल झालेल्या दोन मिनिटांच्या व्हिडीओमध्ये चिखल, झाडे, लोखंडी गर्डर, पत्रे आणि भल्यामोठ्या खडकांचा एक प्रचंड काळा लोंढा वेगाने येताना दिसतो. हा संपूर्ण मलबा या हिरव्या घराला वेढून जोरात धडकत होता. घराच्या वरच्या मजल्यावर एक पुरुष, एक महिला आणि एक लहान मुलगी हतबलतेने बाहेरची भीषण परिस्थिती पाहत उभे होते. बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग उरला नसताना, घराच्या भक्कम भिंतींनी निसर्गाचा हा प्रचंड प्रहार सहन केला आणि संपूर्ण कुटुंबाचे प्राण वाचवले..Bangladeshi Infiltrators Arrested : पुण्यात तीन बांगलादेशी घुसखोरांना अटक; विशेष शाखा व लष्करी गुप्तचर यंत्रणेची कारवाई.'असोसिएटेड प्रेस'नुसार, नेपाळच्या ‘राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम न्यूनीकरण आणि व्यवस्थापन प्राधिकरणा’ने दिलेल्या माहितीनुसार या दुर्घटनेत मृतांचा आकडा सुमारे ६०० च्या जवळ पोहोचला असून, ९७७ नागरिक अजूनही बेपत्ता आहेत. आतापर्यंत ३,७४२ लोकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले असून ३,२५३ जखमींना लष्कराच्या हेलिकॉप्टरद्वारे काठमांडूसह इतर रुग्णालयांत एअरलिफ्ट करण्यात आले आहे. या महाबचाव मोहिमेसाठी तब्बल १४,८२९ सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.