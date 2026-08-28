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Nepal Flood: महापुराने संपूर्ण शहर वाहून नेलं, पण संकटाची चाहूल आधीच होती; नेपाळला दिलेला इशारा का दुर्लक्षित झाला?

Why Nepal Flood Disaster Was Ignored: नेपाळमधील विनाशकारी पुराच्या पार्श्वभूमीवर भीती आणि अनिश्चिततेचे वातावरण पसरले आहे. या पुराच्या पाण्याने अनेकांचे प्राण घेतले असून परिस्थिती पूर्ववत होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
Nepal Floods Raise Alarm Glacier Melting Had Already Warned of Such Disaster

Nepal Floods Raise Alarm Glacier Melting Had Already Warned of Such Disaster

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नेपाळ आणि तिबेटमधील विनाशकारी पुरांनी संपूर्ण शहरे वाहून नेली आहेत. सध्या बचावकार्य जोरात सुरू असले तरी अनेक लोक अजूनही आपल्या प्रियजनांच्या शोधात आशेवर वाट पाहत आहेत. हा पूर अचानक आलेला वाटत असला तरी, दोन महिन्यांपूर्वीच दोन अहवालांनी या आपत्तीचा इशारा दिला होता. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंटच्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, हिंदुकुश हिमालय प्रदेशातील हिमनद्या वेगाने वितळत असून त्यामुळे अचानक येणाऱ्या पुरासारख्या आपत्तींचा धोका वाढत आहे.

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