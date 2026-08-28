Nepal Flood: महापुराने संपूर्ण शहर वाहून नेलं, पण संकटाची चाहूल आधीच होती; नेपाळला दिलेला इशारा का दुर्लक्षित झाला?

नेपाळ आणि तिबेटमधील विनाशकारी पुरांनी संपूर्ण शहरे वाहून नेली आहेत. सध्या बचावकार्य जोरात सुरू असले तरी अनेक लोक अजूनही आपल्या प्रियजनांच्या शोधात आशेवर वाट पाहत आहेत. हा पूर अचानक आलेला वाटत असला तरी, दोन महिन्यांपूर्वीच दोन अहवालांनी या आपत्तीचा इशारा दिला होता. इंटरनॅशनल सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड माउंटन डेव्हलपमेंटच्या एका अहवालात असा इशारा देण्यात आला आहे की, हिंदुकुश हिमालय प्रदेशातील हिमनद्या वेगाने वितळत असून त्यामुळे अचानक येणाऱ्या पुरासारख्या आपत्तींचा धोका वाढत आहे. .मार्च २०२६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालात असे आढळून आले आहे की, २००० सालापासून या प्रदेशात हिमनद्या वितळण्याचा वेग प्रचंड वाढला आहे, ज्यामुळे सर्वात लहान आणि सर्वात असुरक्षित हिमनद्या वेगाने आकुंचन पावत आहेत आणि हिमनदीतील सरोवर फुटून पूर येण्याचा धोका वाढत आहे. १९७५ पासून हिमनदीच्या बर्फाची जाडी २७ मीटरने कमी झाली आहे. लहान आणि नाजूक हिमनद्या सर्वात वेगाने नष्ट होत आहेत. .Nepal Floods: नेपाळच्या महापुरात अजून किती भारतीय नागरिक बेपत्ता? MEA कडून मोठं अपडेट समोर; संपूर्ण आकडेवारी सांगितली!.हिमनदी फुटल्यामुळे आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे नेपाळ-चीन सीमा प्रदेशात प्रचंड विध्वंस झाला असून, ४७५ लोकांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे आणि जवळपास १,००० लोक बेपत्ता आहेत. या विनाशकारी आपत्तीमुळे जुन्या इशाऱ्यांकडे लोकांचे लक्ष पुन्हा वेधले गेले आहे. ही आपत्ती उंच ठिकाणाहून बर्फ आणि खडकांच्या भूस्खलनामुळे झाली होती का, याचा तज्ज्ञ तपास करत आहेत..आयसीआयएमओडीचे तज्ज्ञ मोहम्मद फारूक आझम यांनी सांगितले की, या घटनेत हिमनदीखालचा खडक तुटल्याने मोठ्या प्रमाणात बर्फ आणि खडक वेगाने खोऱ्यात वाहून आले. अचानक आलेल्या पुरामुळे वाहून आलेला हा मलबा आता नदीच्या संगमावर जमा होत आहे, जिथे एक तात्पुरते धरण तयार झाले आहे. या धरणात पाणी साचत असून पुढील तीन दिवसांत या तात्पुरत्या जलाशयात किंवा तलावात आणखी पाणी जमा होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या खोऱ्यात पुन्हा एकदा अचानक पूर येण्याची शक्यता आहे..फारुख आझम म्हणाले की, तलावाचे काठ हळूहळू फुटण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे अचानक पूर न येता पाणी वाहून जाईल. उत्तराखंडमधील चमोली येथे फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आलेल्या अचानक आलेल्या पुराचा संदर्भ देत ते म्हणाले, "चमोलीमध्ये जशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तशीच ही परिस्थिती आहे; जेव्हा ढिगाऱ्याचा एक मोठा भाग खाली कोसळला आणि त्यामुळे ऋषीगंगा नदीचा प्रवाह काही काळासाठी अडवला गेला होता." अचानक आलेल्या पुरामुळे आधीच बाधित झालेल्या भागात पाण्याची पातळी वाढल्यानंतर नेपाळने नवीन पूर इशारा जारी केला आहे. .Nepal Flood: नेपाळमध्ये जलप्रलय! ठाण्यातील नऊ पर्यटक बेपत्ता, तर रायगडमधील ३७ जण अडकले.नेपाळने म्हटले आहे की, त्याच ठिकाणी वाढणाऱ्या पाण्याच्या पातळीमुळे त्या भागात पुन्हा पूर येण्याचा धोका आहे. एचकेएच ग्लेशियर आउटलुक २०२६ अहवालात ३८ हिमनद्यांच्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आणि असे आढळून आले की २००० सालापासून हिमनदी वितळण्याचा दर दुप्पट झाला आहे. आयसीआयएमओडीने हिमनदी निरीक्षणात मोठ्या त्रुटी असल्याचेही नमूद केले आहे. ३८ पैकी केवळ ७ हिमनद्या जागतिक निरीक्षण मानकांची पूर्तता करतात. काराकोरम, सिक्कीम, झांस्कर आणि भूतान यांसारख्या प्रमुख हिमनदी प्रदेशांमध्ये निरीक्षणाचा तीव्र अभाव आहे..Nepal Flood : नेपाळ-तिबेट सीमेवर जलप्रलयाचा थरार! महाभयंकर विनाशादरम्यान आतापर्यंत काय-काय घडलं? जाणून घ्या .तज्ज्ञ मोहम्मद फारूक आझम म्हणाले, "आपण एका अपूर्ण नकाशाच्या आधारे वेगाने बदलणाऱ्या भविष्याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जर आपण आपल्या देखरेख प्रणालीचा विस्तार केला नाही आणि योग्य पद्धतींचा अवलंब केला नाही, तर एखादी गंभीर आपत्ती येईपर्यंत पाण्याच्या प्रवाहातील बदल आणि बर्फाशी संबंधित धोके लक्षात येणार नाहीत." अहवालानुसार, पूर्व हेंगडुआन शान पर्वतरांगांमधील हिमनद्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले असून, गेल्या तीन जिल्ह्यांमध्ये ३३ टक्क्यांपर्यंत बर्फ वितळला आहे. सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नदीच्या खोऱ्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे, ज्यात या प्रदेशातील ७४ टक्क्यांहून अधिक हिमनद्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.