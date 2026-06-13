Ambassador Job: सरकारी नोकरी नाही, थेट राजदूत बनण्याची संधी! सरकारची महत्त्वाची घोषणा; नेपाळमध्ये मोठी हालचाल, कुणाला संधी मिळणार?

नेपाळ सरकारने राजदूत बनण्यास इच्छुक असलेल्या नागरिकांकडून अर्ज मागवले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक सूचना जारी केली असून, त्यासोबतच या पदासाठीची पात्रता आणि नियमांची रूपरेषा देणारा सात-पानांचा दस्तऐवजही प्रसिद्ध केला आहे. अर्जदार किमान पदवीधर असावेत, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड किंवा शिक्षा झालेली नसावी आणि ते परदेशी भाषेत अस्खलित असावेत. .उमेदवारांनी, आपण या पदासाठी का पात्र आहोत आणि हे पद मिळाल्यास आपल्याला काय करायला आवडेल, हे नमूद करणारा अर्ज देखील सादर करणे आवश्यक आहे. पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य दिले जाईल. आंतरराष्ट्रीय संबंध, राज्यशास्त्र, कायदा, अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक प्रशासन यांसारख्या विषयांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. .Work Culture: सुट्टी रद्द करून काम केलं, तरी कौतुक नाही; नॉर्वेतील बॉसनं भारतीय कर्मचाऱ्याला झापलं, वर्क-लाइफ बॅलन्सचं वेगळंच उदाहरण.नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाशी संबंधित संशोधन, पुस्तके, लेख किंवा इतर शैक्षणिक योगदानाचाही निवडीसाठी विचार केला जाईल. व्यापार, राजनैतिक संबंध आणि सांस्कृतिक संबंध कसे मजबूत केले जातील, हे देखील उमेदवारांना स्पष्ट करावे लागेल. नेपाळमध्ये या निर्णयाचे मोठ्या प्रमाणावर कौतुक झाले आहे. राजदूत नियुक्ती प्रक्रिया पारदर्शक आणि गुणवत्तेवर आधारित करणे, हे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे परराष्ट्र सेवेत नसलेल्यांनाही संधी मिळेल..नियमांनुसार, राजदूताचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असेल. हे पद राजपत्रित विशेष श्रेणीच्या पदाच्या समकक्ष असेल. सध्या नेपाळमध्ये विविध देशांमध्ये १७ राजनैतिक पदे रिक्त आहेत. ऑगस्टपर्यंत आणखी सात पदे रिक्त होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सप्टेंबरपर्यंत रिक्त पदांची एकूण संख्या २४ होईल. भारत, चीन, अमेरिका, युनायटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांगलादेश, मलेशिया, ओमान आणि सौदी अरेबिया यांसह अनेक देशांमध्ये भरती उपलब्ध आहे. काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्येही पदे उपलब्ध असतील..Iran-America War: इराण-अमेरिकेत 'या' मुद्द्यांवर झाली सहमती? अणुकार्यक्रमावरही तोडगा निघाल्याची माहिती.अर्जदारांचे वय किमान ३५ वर्षे असावे. ते नेपाळी नागरिक असावेत आणि त्यांच्याकडे इतर कोणत्याही देशाचे कायमचे नागरिकत्व किंवा वास्तव्य नसावे. भ्रष्टाचार किंवा नैतिक अधःपतनासाठी दोषी ठरलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र नाहीत. इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व, वाटाघाटी करण्याचे कौशल्य, व्यापार आणि गुंतवणुकीचा अनुभव, संयुक्त राष्ट्र, सार्क आणि बिमस्टेक यांसारख्या संघटनांची माहिती आणि उत्तम नैतिक चारित्र्य असलेल्या उमेदवारांना निवडीमध्ये अतिरिक्त लाभ दिला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.