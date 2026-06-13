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Ambassador Job: सरकारी नोकरी नाही, थेट राजदूत बनण्याची संधी! सरकारची महत्त्वाची घोषणा; नेपाळमध्ये मोठी हालचाल, कुणाला संधी मिळणार?

Nepal ambassador recruitment: नेपाळ सरकारने राजदूत पदासाठी सर्वसामान्य नागरिकांकडून अर्ज मागवले आहेत. उमेदवार पदवीधर असावेत, त्यांना परदेशी भाषेचे ज्ञान असावे आणि त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी स्वच्छ असावी.
Nepal ambassador recruitment

Nepal ambassador recruitment

ESakal

Vrushal Karmarkar
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नेपाळ सरकारने राजदूत बनण्यास इच्छुक असलेल्या नागरिकांकडून अर्ज मागवले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने या संदर्भात एक सूचना जारी केली असून, त्यासोबतच या पदासाठीची पात्रता आणि नियमांची रूपरेषा देणारा सात-पानांचा दस्तऐवजही प्रसिद्ध केला आहे. अर्जदार किमान पदवीधर असावेत, त्यांच्यावर कोणताही गुन्हेगारी रेकॉर्ड किंवा शिक्षा झालेली नसावी आणि ते परदेशी भाषेत अस्खलित असावेत.

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