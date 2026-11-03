Nepal Helicopter Collision : नेपाळमध्ये दोन हेलिकॉप्टरची लँडिंगदरम्यान धडक; एका पर्यटकाचा मृत्यू, एक जखमी, अपघाताचा थराराक VIDEO VIRAL

Nepal Helicopter Crash: नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर अपघाताची भीषण दुर्घटना घडली आहे. सोलुखुम्बु जिल्ह्यातील फेरिचे हेलिपॅडवर मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) सकाळी लँडिंग करत असताना दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांना धडकले. या दुर्घटनेत एका परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, आणखी एक प्रवासी जखमी झाला आहे. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नाही.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मिळालेल्या माहितीनुसार, खुम्बु पासांग ल्हामु ग्रामीण नगरपालिका-४ मधील फेरिचे हेलिपॅडवर सकाळी सुमारे ८ वाजून ११ मिनिटांनी हा अपघात झाला. नेपाळ नागरी उड्डाण प्राधिकरणाच्या (CAAN) माहितीनुसार, अपघातात 'फिशटेल एअर' (Fishtail Air) आणि 'डायनेस्टी एअर' (Dynasty Air) या दोन कंपन्यांच्या हेलिकॉप्टरचा समावेश होता..दोन्ही हेलिकॉप्टर हेलिपॅडवर उतरत असताना त्यांच्या पात्या एकमेकांना धडकल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. नेपाळ नागरी उड्डाण प्राधिकरणाचे माहिती अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल यांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. दरम्यान, सोलुखुम्बु जिल्हा पोलीस कार्यालयाचे पोलीस निरीक्षक मौसम तामांग यांनी या अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट केले. मृत व्यक्ती परदेशी नागरिक असल्याचे सांगण्यात आले आहे..या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या प्रवाशाला तातडीने 'प्रभू एअर'च्या हेलिकॉप्टरमधून लुक्ला येथे उपचारांसाठी हलवण्यात आले. मात्र, जखमीची प्रकृती नेमकी कशी आहे, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. तसेच अन्य प्रवासी आणि हेलिकॉप्टर कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेबाबतही अद्याप पूर्ण माहिती मिळालेली नाही..Nagpur Mihan Gate Incident : विमानासाठी प्रवेशद्वार उघडताना काळाचा घाला गेट अंगावर कोसळून सुरक्षा रक्षकाचा मृत्यू.अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरूदरम्यान, पोलीस आणि विमान वाहतूक अधिकारी अपघाताची माहिती गोळा करत असून, दुर्घटनेमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे. फेरिचे हे माउंट एव्हरेस्टच्या जवळ असलेले महत्त्वाचे ठिकाण आहे. एव्हरेस्ट बेस कॅम्पकडे जाणारे गिर्यारोहक आणि ट्रेकर्स येथे थांबतात. हिमालयातील दुर्गम भागात पर्यटक आणि गिर्यारोहकांच्या वाहतुकीसाठी हेलिकॉप्टरचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे या अपघातामुळे हिमालयीन भागातील हेलिकॉप्टर वाहतुकीच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.