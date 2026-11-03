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Nepal Helicopter Collision : नेपाळमध्ये दोन हेलिकॉप्टरची लँडिंगदरम्यान धडक; एका पर्यटकाचा मृत्यू, एक जखमी, अपघाताचा थराराक VIDEO VIRAL

Pheriche Helipad : सोलुखुम्बु जिल्ह्यातील फेरिचे हेलिपॅडवर मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) सकाळी सुमारे ८:११ वाजता दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांना धडकले. अपघातात ‘फिशटेल एअर’ आणि ‘डायनेस्टी एअर’ या कंपन्यांच्या हेलिकॉप्टरचा समावेश होता.
Nepal Helicopter Crash

Nepal Helicopter Collision at Pheriche Helipad

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Nepal Helicopter Crash: नेपाळमध्ये हेलिकॉप्टर अपघाताची भीषण दुर्घटना घडली आहे. सोलुखुम्बु जिल्ह्यातील फेरिचे हेलिपॅडवर मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) सकाळी लँडिंग करत असताना दोन हेलिकॉप्टर एकमेकांना धडकले. या दुर्घटनेत एका परदेशी नागरिकाचा मृत्यू झाला असून, आणखी एक प्रवासी जखमी झाला आहे. अपघातानंतर परिसरात एकच खळबळ उडाली. मृत व्यक्तीची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

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Helicopter Accident