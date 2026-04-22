मंत्री होऊन ३ आठवडे झाले नाही, भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे राजीनामा देण्याची वेळ

नेपाळचे गृहमंत्री सुदन गुरुंग यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. गुरुंग यांच्यावर उत्पन्नापेक्षा जास्त मालमत्ता जमवण्याचे तसेच मनी लॉन्डरिंगचे आरोप आहेत. त्यांनी आपला राजीनामा पंतप्रधान बालेन शाह यांच्याकडे सादर केला असून, त्यानंतर समाजमाध्यमांद्वारे यासंदर्भातील माहिती दिली..बालेन शाह यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर त्याच दिवशी मंत्रिमंडळाची स्थापना केली होती. त्यानंतर गुरुंग यांची गृहमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. गृहमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी अनेक उच्च अधिकाऱ्यांवर कारवाई करत अटक केली होती, त्यामुळे ते चांगलेच चर्चेत आले होते. मात्र, अलीकडच्या काळात त्यांच्यावर विविध आरोप होत असल्याने ते वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते..सुदन गुरुंग म्हणाले, "मी गृहमंत्री म्हणून प्रामाणिकपणे काम करत आलो आहे. अलीकडे माझ्यावर झालेले आरोप मी गांभीर्याने घेतले आहेत. माझ्यासाठी पदापेक्षा नैतिकता मोठी आहे. जनतेचा विश्वास हीच माझी सर्वात मोठी ताकद आहे." ते पुढे म्हणाले, "४६ बांधवांच्या बलिदानानंतर नेपाळमध्ये युवा सरकार स्थापन झाले आहे. या सरकारवर जर कुठलाही आरोप होत असेल, तर त्याचे उत्तर नैतिकतेतूनच दिले गेले पाहिजे. माझ्यावरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, यासाठी मी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा देत आहे. मी माझी नैतिक जबाबदारी पार पाडली आहे.".दरम्यान, नेपाळमधील बालेन शाह यांचे सरकार सतत वादांच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. सत्तेत आल्यानंतर एक महिना पूर्ण होण्याआधीच त्यांच्या विरोधात जनतेत असंतोष वाढू लागला आहे. काठमांडूसह अनेक शहरांमध्ये विद्यार्थी, राजकीय पक्ष आणि सामान्य नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत.नेपाळ सरकारने भारतातून येणाऱ्या वस्तूंवर सीमाशुल्क वाढवले आहे. १०० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या वस्तूंवर कर लावण्यात आला असून, याचा थेट परिणाम दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमतींवर होत आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे.