Nepal Protests: भारतात लष्करी शिक्षण घेणारा व्यक्ती होणार नेपाळचा सर्वेसर्वा, Gen Z च्या तांडवानंतर मोठी जबाबदारी

नेपाळमधील राजकीय वातावरण सध्या प्रचंड अस्थिर आहे. गेल्या दोन दिवसांत तरुणांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाने देशाला हादरवून सोडले आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. यामागील कारण आहे जेन-झेडच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन, ज्याने अवघ्या 48 तासांत देशाची राजकीय व्यवस्था कोलमडून टाकली. संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांना आगीच्या ज्वाळांनी ग्रासले. या अराजकतेत 19 जणांचा मृत्यू झाला, तर 500 हून अधिक जखमी झाले. आता नेपाळची कमान लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांच्याकडे आहे. कोण आहेत हे सिग्देल, आणि नेपाळचे भविष्य आता कुठल्या दिशेने जाईल?.सोशल मीडियावर बंदीनेपाळ सरकारने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी फेसबूक, यूट्यूब, इन्स्टाग्रामसह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. सरकारने याचे कारण 'नोंदणीचा अभाव' असल्याचे सांगितले, पण तरुणांनी याला भ्रष्टाचाराविरोधी ऑनलाइन मोहिमांना खीळ घालण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले. नेपाळमधील तरुण पिढी (ज्यांचे सरासरी वय 25 आहे) सोशल मीडियावर अवलंबून आहे. हा त्यांच्यासाठी केवळ मनोरंजनाचा साधन नाही, तर माहिती, सक्रियता आणि सामाजिक जीवनाचा आधार आहे. या बंदीमुळे संतापलेल्या तरुणांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलनाला सुरुवात केली. हे आंदोलन लवकरच भ्रष्टाचार आणि 'नेपो किड्स' (राजकीय नेत्यांच्या मुलांचे विशेषाधिकार) याविरोधातील व्यापक लढ्यात रूपांतरित झाले..Explained: तीन वर्षांत भारताचे तीन शेजारी पेटले! काय आहे नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंकेतील अस्थिरतेची कहाणी? भारतावर काय परिणाम? .संसद ते नेत्यांचे घर जळालेआंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी परिस्थिती हाताबाहेर गेली. प्रदर्शनकारांनी संसद, सिंहदरबार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावली. माजी पंतप्रधान शेर बहादुर देउबा यांचे घर जाळण्यात आले, तर त्यांच्या पत्नी अर्जुना राणा यांना घराबाहेर काढण्यात आले. देउबा आणि त्यांच्या मुलाच्या मालकीच्या हिल्टन हॉटेललाही आगीच्या ज्वाळांनी वेढले. काठमांडूचे महापौर आणि रॅपर-नेता बालेन शाह यांनी सोशल मीडियावर जेन-झेडच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत सरकारवर टीका केली. राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाचे (आरएसपी) 21 खासदारांनी राजीनामा दिला, तर जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव, कृषीमंत्री राम नाथ अधिकारी आणि गृहमंत्री रमेश लेखक यांनीही आपली पदे सोडली..लष्कराची कमान: सिग्देल यांचा उदयराजीनाम्यांनंतर नेपाळ लष्कराने देशाची सुरक्षा व्यवस्था आपल्या हाती घेतली. त्रिभुवन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बंद करण्यात आले, आणि देशभरात संचारबंदी लागू करण्यात आली. लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी टीव्हीवरून देशाला शांतता राखण्याचे आणि राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करण्याचे आवाहन केले. त्यांनी प्रदर्शनकारांना संवादासाठी आमंत्रित केले आणि राष्ट्रपतींशी चर्चेसाठी मध्यस्थी केली..कोण आहेत अशोक राज सिग्देल?1 फेब्रुवारी 1967 रोजी लुंबिनी प्रांतातील रुपनदेही येथे जन्मलेले सिग्देल मध्यमवर्गीय कुटुंबातील आहेत. पाच भावंडांपैकी एक असलेले सिग्देल लहानपणापासून खेळांमध्ये निपुण होते. त्यांनी बॉक्सिंग, ताइक्वांडो आणि टेबल टेनिसमध्ये नाव कमावले. 1986 मध्ये लष्करात दाखल झालेल्या सिग्देल यांनी 25व्या बेसिक कोर्समध्ये अव्वल स्थान मिळवले. त्यांनी शिवपुरी येथील आर्मी कमांड अँड स्टाफ कॉलेज, चीनच्या नॅशनल डिफेन्स युनिव्हर्सिटी आणि भारतातून डिफेन्स मॅनेजमेंट कोर्समधून शिक्षण घेतले. युगोस्लाव्हिया, ताजिकिस्तान आणि लायबेरियामधील संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमध्ये त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोविड संकटात त्यांनी व्यवस्थापन केंद्राचे सचिव म्हणून काम केले आणि त्यासाठी त्यांना सुप्रबल जनसेवाश्री पुरस्कार मिळाला. 2023 मध्ये लेफ्टनंट जनरल आणि 2024 मध्ये लष्करप्रमुख बनले. डिसेंबर 2024 मध्ये भारत भेटीत त्यांना भारतीय लष्कराचे मानद जनरल बनवण्यात आले.भारताशी संबंध आणि सिग्देल यांचे योगदानसिग्देल यांचा भारताशी जवळचा संबंध आहे. त्यांनी भारतातील डिफेन्स मॅनेजमेंट कोर्स पूर्ण केला आणि भारत-नेपाळ लष्करी चर्चेचे नेतृत्व केले. डिसेंबर 2024 मध्ये भारत भेटीत त्यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्रालयाचे राजनाथ सिंग आणि सीडीएस अनिल चौहान यांची भेट घेतली. कोविड नियंत्रणातील योगदानासाठी त्यांना मान्यता मिळाली.लोकशाही की लष्करशाही?सध्या नेपाळ अनिश्चिततेच्या उंबरठ्यावर आहे. संसद आणि लोकशाही संस्था उद्ध्वस्त झाल्या आहेत. पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची पदे रिक्त आहेत. जेन-झेडचे आंदोलन थांबण्याची चिन्हे नाहीत. लष्करप्रमुख सिग्देल सध्या परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण प्रश्न कायम आहे: नेपाळचे भविष्य लोकशाही मार्गाने ठरेल की लष्कराच्या हातात जाईल?.India Nepal Relations : नेपाळ आज भारताचा भाग असता, पण नेहरुंनी एक प्रस्ताव फेटाळला अन्...; नेमकं काय घडलं होतं? वाचा.....