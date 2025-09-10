ग्लोबल

Nepal Protests: भारतात लष्करी शिक्षण घेणारा व्यक्ती होणार नेपाळचा सर्वेसर्वा, Gen Z च्या तांडवानंतर मोठी जबाबदारी

Nepal Political Crisis: Gen Z Protests, Ashok Raj Sigdel Rise, and the Uncertain Future of Democracy | नेपाळमधील तरुणांचा उद्रेक: भ्रष्टाचाराविरोधातील लढा आणि सिग्देल यांच्याकडे देशाची कमान
Nepal Army Chief Ashok Raj Sigdel

Nepal Army Chief Ashok Raj Sigdel

Sandip Kapde
नेपाळमधील राजकीय वातावरण सध्या प्रचंड अस्थिर आहे. गेल्या दोन दिवसांत तरुणांनी केलेल्या हिंसक आंदोलनाने देशाला हादरवून सोडले आहे. पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी आपल्या पदांचा राजीनामा दिला आहे. यामागील कारण आहे जेन-झेडच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन, ज्याने अवघ्या 48 तासांत देशाची राजकीय व्यवस्था कोलमडून टाकली.

संसद, सर्वोच्च न्यायालय आणि अनेक राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानांना आगीच्या ज्वाळांनी ग्रासले. या अराजकतेत 19 जणांचा मृत्यू झाला, तर 500 हून अधिक जखमी झाले. आता नेपाळची कमान लष्करप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांच्याकडे आहे. कोण आहेत हे सिग्देल, आणि नेपाळचे भविष्य आता कुठल्या दिशेने जाईल?

