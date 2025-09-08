Nepal Protest: नेपाळ हिंसाचारामागील खरा सूत्रधार कोण? प्रसिद्ध रॅपर आणि राजकीय नेत्याचं नाव समोर, हा नेमका आहे तरी कोण?

जेव्हा जेव्हा सरकारे हुकूमशाही वागली आहेत, तेव्हा जनतेने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर, भारताच्या दुसऱ्या शेजारील देश नेपाळमध्ये झेन झी पिढीतील तरुणांनी ओली सरकारविरुद्ध बंड केले आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडूमधील तरुण नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. चीन समर्थक केपी ओली यांचे सरकार पाडल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत अशी भीती आहे. राजधानी काठमांडूमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शने करत आहेत. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत २१ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे. .देशात सर्व अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात आली आहे. परंतु चिनी सोशल मीडिया सक्रिय आहे. हे निदर्शन सुरू करण्यासाठी चिनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात आला आहे. नेपाळमध्ये अचानक सुरू झालेल्या या भयंकर निदर्शनामागील कारण म्हणजे ओली सरकारचा अलीकडील निर्णय. नियमांचा हवाला देऊन, सरकारने अचानक YouTube, Facebook आणि Twitter यासह 26 सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. .Gen Z ची रक्तरंजित क्रांती! नेपाळमध्ये नवीन पिढीचे बंड, ओलींच्या 'हुकूमशाही'विरुद्ध तरुण का संतप्त झाले? वाचा पडद्यामागची गोष्ट.पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारचे म्हणणे आहे की, या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारकडे नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, म्हणून ही कारवाई करावी लागली. परंतु विद्यार्थी आणि तरुणांचा आरोप आहे की, हा निर्णय त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट हल्ला आहे. सरकार आपला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत आहे. खरं तर, २०२० पासून, सोशल मीडिया कंपन्यांकडून विनापरवाना जाहिराती आणि सामग्री प्रसारित करण्याबाबत नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका प्रलंबित होत्या. अलीकडेच, नेपाळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले की सर्व परदेशी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना देशात काम करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी आणि नोंदणी मिळावी आणि सरकारने हे सुनिश्चित करावे. .यानंतर, नेपाळचे माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग यांच्या नेतृत्वाखाली अलीकडेच एक उच्चस्तरीय बैठक झाली. ज्यामध्ये सर्व नोंदणीकृत नसलेल्या प्लॅटफॉर्मना सात दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला. असे असूनही अंतिम मुदत संपल्यानंतरही, फेसबुक, मेटा, ट्विटर (एक्स), यूट्यूब आणि लिंक्डइन सारख्या कंपन्यांनी नेपाळ सरकारशी कोणतीही चर्चा केली नाही. यामुळे संतप्त होऊन केपी शर्मा ओली यांच्या सरकारने ४ सप्टेंबर रोजी सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. .सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील अचानक बंदीमुळे तरुणांना आश्चर्य वाटले. आजच्या युगात, जेव्हा लोक त्यांचे फोन एका सेकंदासाठीही सोडू शकत नाहीत, तेव्हा सोशल मीडियाशिवाय जीवनाची कल्पना करणे कठीण आहे. अभ्यास, नोकरी, व्यवसाय, मनोरंजन आणि परस्पर संभाषणातही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पूर्णपणे प्रबळ आहेत. म्हणूनच जेव्हा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अचानक बंदी घालण्यात आली तेव्हा तरुण संतापाने भरलेले होते..श्रीलंका आणि बांगलादेशमध्ये आपण पाहिले आहे की निदर्शकांनी थेट संसदेवर हल्ला केला. बांगलादेशमध्येही हेच मॉडेल आहे. नेपाळी माध्यमांशी बोलताना, विद्यापीठात शिकणारी विद्यार्थिनी मोनिका मल्ला म्हणाली की, "ब्राउझरमधून फेसबुक उघडण्याचा प्रयत्न केला, पण तो काम करत नव्हता. अॅप अजूनही काम करत आहे, पण ते लवकरच बंदही होईल." सोशल मीडियावरील बंदीनंतरच्या अस्वस्थतेमुळे संताप वाढला. नेपाळमधील तरुणांनी टिकटॉक, रेडिट आणि वीचॅट सारख्या पर्यायी प्लॅटफॉर्मद्वारे लोकांना आंदोलनासाठी एकत्र करण्यास सुरुवात केली आणि हळूहळू लोकांची गर्दी जमू लागली. हजारो विद्यार्थ्यांनी संसदेला घेराव घातला. .काठमांडूच्या मैतीघर मंडळापासून संसद भवनापर्यंत एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला. हजारो तरुणांनी राष्ट्रध्वज फडकवत संसदेला घेराव घातला आणि "भ्रष्टाचार थांबवा", "सोशल मीडियावरील बंदी हटवा" असे नारे दिले. आंदोलकांनी संसदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराची काच फोडून आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. गेटला आग लावली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम पाण्याच्या तोफांचा आणि अश्रुधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला, परंतु गर्दी अनियंत्रित राहिली. .Nepal Social Media Ban : सोशल मीडियावरील बंदीनंतर नेपाळमधील तरुण आक्रमक; संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न, दोघे जखमी...काठमांडूमध्ये कर्फ्यू .अखेर सुरक्षा दलांनी गोळीबार केला. या संघर्षात शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. ज्यात तीन पत्रकारांचा समावेश आहे. सिव्हिल सर्व्हिस हॉस्पिटलने एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे, तर शेकडो लोकांवर उपचार सुरू आहेत. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की जखमी निदर्शकांना रुग्णवाहिका आणि मोटारसायकलींमधून रुग्णालयात नेले जात आहे. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे पाहून सरकारने बानश्वर आणि जवळच्या संवेदनशील भागात संचारबंदी लागू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.