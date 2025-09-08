ग्लोबल

Nepal Protest: नेपाळ हिंसाचारामागील खरा सूत्रधार कोण? प्रसिद्ध रॅपर आणि राजकीय नेत्याचं नाव समोर, हा नेमका आहे तरी कोण?

Nepal Protest Mastermind Balendra Shah News: काठमांडूमध्ये पोलीस आणि निदर्शकांमधील संघर्षात मृतांची संख्या २१ वर पोहोचली आहे. बुटवल आणि भैरहवा शहरांमध्येही कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे .
जेव्हा जेव्हा सरकारे हुकूमशाही वागली आहेत, तेव्हा जनतेने त्यांना चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांच्यानंतर, भारताच्या दुसऱ्या शेजारील देश नेपाळमध्ये झेन झी पिढीतील तरुणांनी ओली सरकारविरुद्ध बंड केले आहे. नेपाळची राजधानी काठमांडूमधील तरुण नियंत्रणाबाहेर गेले आहेत. चीन समर्थक केपी ओली यांचे सरकार पाडल्याशिवाय ते स्वस्थ बसणार नाहीत अशी भीती आहे. राजधानी काठमांडूमध्ये हजारो विद्यार्थी आणि तरुण रस्त्यावर उतरून सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शने करत आहेत. त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी लाठीमार केला आहे. ज्यामध्ये आतापर्यंत २१ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे.

