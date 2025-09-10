Nepal Protest Updates: नेपाळमध्ये हिंसाचाराचा भडका ! भारताने विमान, रेल्वे सेवा केली स्थगित, नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन

Summaryनेपाळमध्ये राजकीय संकटामुळे हिंसक निदर्शने पेटली, पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी राजीनामा दिला.भारताने विमान, रेल्वे आणि बस सेवा स्थगित केल्या; भारतीय नागरिकांना नेपाळ प्रवास न करण्याचे आवाहन.संयुक्त राष्ट्रांनी हिंसाचाराबद्दल चिंता व्यक्त करून शांतता आणि संवाद साधण्याचे आवाहन केले..नेपाळमध्ये उफाळलेल्या हिंसाचारामुळे काठमांडू विमानतळावरून होणारी सर्व उड्डाणे सध्यासाठी रद्द करण्यात आली आहेत. भारतात येणारी उड्डाणे देखील रद्द करण्यात आली आहेत. एअर इंडिया, इंडिगो, फ्लाय दुबई, एअर अरेबिया आणि सिंगापूर एअरलाइन्स सारख्या विमान कंपन्यांसह दररोज चालणाऱ्या २५० हून अधिक उड्डाणांवर परिणाम झाला आहे..तर दुसरीकडे भारतानेही नेपाळसाठीची विमानसेवा आणि रेल्वेसेवा स्थगित केली आहे. एअर इंडिया, इंडिगो आणि नेपाळ एअरलाइन्सने दिल्लीहून काठमांडूला जाणारी उड्डाणे रद्द केली आहेत. बिहारमधील मधुबनी ते नेपाळ रेल्वे सेवा आणि भारत-नेपाळ मैत्री बस सेवा देखील थांबवण्यात आली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीयांना नेपाळमध्ये प्रवास करू नये असा सल्ला दिला आहे. याशिवाय, उत्तर प्रदेशातील सात जिल्ह्यांना लागून असलेल्या सीमांवर कडक पहारा ठेवण्यात येत आहे..सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविरुद्ध आंदोलन सुरू झाले. Gen-z तरुणांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलन देशभर वेगाने पसरले. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा आणि पुष्प कमल दहल यांचीही घरे पेटवली.. नेपाळच्या सैन्याने आणि सुरक्षा संस्थांनी निदर्शकांना संयम आणि संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे. देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व आणि नागरिकांच्या जीवित आणि मालमत्तेचे रक्षण करण्यास ते वचनबद्ध असल्याचे लष्कराने म्हटले आहे. हिंसाचार सुरूच राहिल्यास सर्व सुरक्षा यंत्रणा सक्रिय केल्या जातील असा इशारा अधिकाऱ्यांनी दिला. केपी शर्मा ओली जुलै २०२४ पासून चौथ्यांदा पंतप्रधान झाले. त्यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात लिहिले आहे की, "मी समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि संविधानानुसार राजकीयदृष्ट्या ती सोडवण्यास मदत करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.".संयुक्त राष्ट्राने व्यक्त केली चिंतानेपाळमध्ये Gen-z नेतृत्वाखालील निदर्शनांमध्ये झालेल्या दुःखद मृत्यू आणि वाढत्या हिंसाचारावर संयुक्त राष्ट्रांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. सर्व पक्षांना संयम बाळगण्याचे आणि संवादाद्वारे तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी मंगळवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की वाढत्या तणावामुळे खूप वेदना होत आहेत..FAQsप्रश्न 1: नेपाळमध्ये आंदोलन का सुरू झाले? ➡️ भ्रष्टाचाराचे आरोप, सोशल मीडिया बंदी आणि पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर सुरू झालेले राजकीय संकट यामुळे आंदोलन पेटले.प्रश्न 2: भारताने कोणत्या सेवा बंद केल्या आहेत? ➡️ भारताने नेपाळसाठी विमानसेवा, रेल्वेसेवा आणि मैत्री बस सेवा स्थगित केल्या आहेत.प्रश्न 3: प्रवाशांना काय सल्ला देण्यात आला आहे? ➡️ परराष्ट्र मंत्रालयाने भारतीय नागरिकांना नेपाळ प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.प्रश्न 4: आंदोलनाचे नेतृत्व कोण करत आहे?( ➡️ हे आंदोलन प्रामुख्याने Gen-Z तरुणांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे.प्रश्न 5: आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया काय आहे? ➡️ संयुक्त राष्ट्रांनी चिंता व्यक्त करून सर्व पक्षांना संयम आणि संवाद साधण्याचे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.