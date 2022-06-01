Nepal Royal Massacre: कशी संपली होती नेपाळची राजेशाही ? राजकुमाराने राजा-राणीसह राजघराण्यातील 9 जणांची केली होती हत्या अन्..

Nepal Royal Family: नेपाळमध्ये सोशल मीडिया बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध तरुणांनी कालपासून रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाने हिंसक रूप घेतले असून आतापर्यंत २१ जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि ४०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. या हिंसक आंदोलनानंतर नेपाळचे पंतप्रधान ओली यांनी अखेर राजीनामा दिला आहे, ज्यामुळे नेपाळमध्ये अराजक स्थिती निर्माण झाली आहे. आंदोलनकर्त्यांनी संसद भवन ताब्यात घेतले असून संसदेच्या इमारतीला आग लावली आहे. तसेच नेपाळच्या अर्थ मंत्र्यांनाही मारहाण करण्यात आली आहे. देशातील तरुणांचा वाढता रोष पाहता नेपाळच्या सैन्याने पंतप्रधान ओली यांना देश सोडण्याचा सल्ला दिला आहे..Nepal Protest Updates: नेपाळमध्ये हिंसाचाराचा भडका ! भारताने विमान, रेल्वे सेवा केली स्थगित, नागरिकांना महत्त्वाचे आवाहन .नेपाळमध्ये अराजकता ही पहिल्यांदा घडलेली नाही. तिथल्या युवराजाने एकदा राजघराण्यातील नऊ जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. काय घडलं होतं नेमकं ?1 जून 2001 मध्ये नेपाळचे युवराज दीपेंद्र शाह यांनी त्यांच्या राजघराण्यातील नऊ जणांची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. दीपेंद्रचे वडील राजा बिरेंद्र, आई राणी ऐश्वर्या आणि राजघराण्यातील इतर 7 सदस्यांचा मृत्यू झालेल्या व्यक्तींमध्ये समावेश होता. कुटुंबीयांची हत्या केल्यानंतर दीपेंद्रने स्वत:वरही गोळी झाडली..महाराष्ट्रात दबावाचं राजकारण; राज्यसभेसाठी ED चा वापर होण्याची भीती .1 जूनच्या रात्री राजवाड्यात एका मेजवानीचे आयोजन करण्यात आले होते, ज्यामध्ये फक्त काही निवडक पाहुणे उपस्थित होते. दरम्यान, मद्यधुंद राजकुमार दीपेंद्र खोलीतून बाहेर आला आणि मेजवानीला आलेल्या पाहुण्याशी भांडू लागला. कुटुंबीयांनी मध्यस्थी करत दीपेंद्रला त्याच्या खोलीत पाठवले. दीपेंद्र शांत होण्यासाठी खोलीत जाईल, असे कुटुंबीयांना वाटले, मात्र दुसऱ्याच क्षणी दीपेंद्र सोबत असलेल्या 3 बंदुकांसह खोलीबाहेर आला..Nepal President Resigns : मोठी बातमी! नेपाळमध्ये पंतप्रधानांपाठोपाठ आता राष्ट्रपतींनीही दिला राजीनामा.कोणी समजण्यापूर्वीच दीपेंद्रने बंदुकीतून अंदाधुंद गोळीबार सुरू केला आणि काही मिनिटांतच त्याच्याच कुटुंबातील 9 जणांचा बळी घेतला. संपूर्ण हत्याकांडानंतर दीपेंद्रने स्वत:वरही गोळी झाडली. या निर्घृण हत्येनंतर दीपेंद्र तीन दिवस कोमात राहिला आणि 4 जून रोजी त्याचा मृत्यू झाला..KK च्या मृत्यूला ममता बॅनर्जी सरकार जबाबदार; भाजपाचा दावा.आवडीच्या मुलीशी लग्न न केल्याने गोळी झाडली? प्रिन्स दीपेंद्र यांनी इंग्लंडमधील इटन कॉलेजमध्ये शिक्षण घेतले. यादरम्यान त्यांनी नेपाळी नेते शमशेर जंग बहादूर राणा यांची मुलगी देवयानी यांची भेट घेतली. असे म्हटले जाते की इंग्लंडमध्येच दीपेंद्र आणि देवयानी एकमेकांच्या प्रेमात पडले आणि त्यांना लग्न करायचे होते, परंतु राजघराणे या नात्याला विरोध करत होते..जागतिक दूध दिन : दूध न आवडणारा मुलगा बनला 'मिल्क मॅन ऑफ इंडिया'.दीपेंद्रचे लग्न शाही कुटुंबात व्हावे अशी राणीची इच्छा होती. जेव्हा दीपेंद्रने तिला देवयानीशी स्वतःच्या मर्जीने लग्न करण्यास सांगितले तेव्हा महाराणी रागावल्या आणि स्पष्टपणे नकार दिला. एकीकडे राजघराण्यातील आणि दीपेंद्र यांच्यात लग्नाच्या मुद्द्यावरून अंतर वाढू लागले, तर दुसरीकडे राजघराण्याशी संबंधित निर्णयांमध्ये दीपेंद्रचा सहभागही कमी होऊ लागला. त्यामुळे दीपेंद्रची नाराजी वाढू लागली, त्याची परिणती खुनात झाली. असा होता हा कौटुंबिक हत्येचा धक्कादायक इतिहास.शाही कुटुंबाच्या हत्येने नेपाळ हादरून गेला. राजा वीरेंद्र यांच्या मृत्यूनंतर, त्यांचा भाऊ ज्ञानेंद्र शाह यांच्याकडे राज्याचा वारसा आला, परंतु त्यांची लोकप्रियता कधीच वीरेंद्र यांच्यासारखी नव्हती. त्यावेळी नेपाळमध्ये माओवादी उठाव सुरू होता. 1996 मध्ये सुरू झालेली ही चळवळ राजेशाहीच्या विरोधात होती आणि देशातील गरिबी, बेरोजगारी आणि असमानतेच्या समस्यांना वाचा फोडत होती. प्रचंड (पुष्पकमल दहाल) या माओवादी चळवळीचे (1996-2006) नेतृत्व करत होते. त्यांना नेपाळमधून राजेशाही संपुष्टात आणून एक लोकशाही प्रजासत्ताक स्थापन करायचे होते. जनतेमध्ये राजेशाहीबद्दल असंतोष वाढत होता..ज्ञानेंद्र शाह2005 मध्ये ज्ञानेंद्रने सत्तापालट करून सर्व सत्ता आपल्या हातात घेतली, पण हे पाऊल त्यांच्यासाठीच उलटले. 2006 मध्ये जनआंदोलन-II च्या माध्यमातून जनता रस्त्यावर उतरली. माओवादी आणि राजकीय पक्षांच्या दबावामुळे ज्ञानेंद्र यांना झुकावे लागले. 28 मे 2008 रोजी संविधान सभेने 560-4 च्या बहुमताने राजेशाही संपुष्टात आणून नेपाळला एक संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक घोषित केले. ज्ञानेंद्र यांना नारायणहिटी पॅलेस सोडावा लागला आणि ते सामान्य नागरिक बनले..महत्त्वाच्या घटना2005: राजा ज्ञानेंद्र यांनी निवडून आलेले सरकार बरखास्त करून स्वतः सत्ता हाती घेतली, ज्यामुळे जनतेमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला.2006: व्यापक जनआंदोलन झाले, ज्याला लोकशाही समर्थक जनक्रांती (जनआंदोलन-II) म्हणून ओळखले जाते.24 एप्रिल 2006: राजा ज्ञानेंद्र यांना सत्ता सोडावी लागली आणि लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित झाली.2007: नेपाळला घटनात्मकदृष्ट्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करण्यात आले.28 मे 2008: नेपाळच्या संविधान सभेने औपचारिकपणे राजेशाही संपुष्टात आणली आणि नेपाळ एक संघीय लोकशाही प्रजासत्ताक बनले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 