Who Is Sushila Karki? : नेपाळच्या पंतप्रधानपदासाठी सुशीला कार्कींचं नाव चर्चेत..Gen-Z सह आर्मी प्रमुखांचीही सहमती, कशी आहे त्यांची कारकीर्द?

Sushila Karki, Nepal's first woman Chief Justice, emerges as frontrunner for interim Prime Minister : नेपाळमध्ये सुरु झालेलं हिंसक आंदोलन आता हळू हळू शांत होत आहे. काठमांडू आणि देशातील इतर भागांत परिस्थिती पूर्वपदावर येते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पंतप्रधान ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेलाही वेग आला आहे. यासंदर्भात मध्यरात्री राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांच्या निवासस्थानी बैठक पार पडली. अशातच आता नेपाळचे अंतरिम पंतप्रधान कोण होणार? याची चर्चा सुरु झाली आहे. .नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदासाठी आता सुशीला कार्की यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. त्यांच्या नावाला झेन जींच्या प्रतिनिधींसह, काठमाडूचे मेयर बालेन शाह आणि आर्मीच्या प्रमुखांनाही समर्थन दिलं आहे. आता केवळ औपचारिकता बाकी असल्याचं बोललं जातं आहे. मात्र, त्यांच्या नावाच्या घोषणेला विलंब होत असल्याने विविध राजकीय चर्चाही सुरु झाल्या आहेत..सुशीला कार्की कोण आहेत?सुशीला कार्की नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. ७ जून १९५२ रोजी बिराटनगर येथे त्यांचा जन्म झाला. त्यांनी महेंद्र मोरंग कॉलेजमधून पदवीचं शिक्षण घेतलं. तसेच बनारस हिंदू विद्यापीठातून राज्यशास्त्रात पदव्युत्तर पदवी घेतली. याशिवाय त्यांनी त्रिभुवन विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. १९७९ मध्ये त्यांनी वकिली सुरू केली होती. २००७ मध्ये वरिष्ठ वकील म्हणून त्यांनी काम केलं..पुढे २००९ मध्ये त्यांची नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयात तात्पुरती न्यायाधीश म्हणून तर २०१० मध्ये कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली. ११ जुलै २०१६ ते ६ जून २०१७ पर्यंत त्या नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश होत्या. यावेळी त्यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर पावले उचलली. नागरिकत्व, पोलिस भरतीतील घोटाळे, फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापना आणि इतर भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले. २०१७ मध्ये नेपाळी काँग्रेसने त्यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, जनतेच्या विरोधानंतर त्यांना प्रस्ताव मागे घेण्यात आला होता.