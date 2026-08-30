Nepal Flood : नेपाळच्या महापुरादरम्यान थरारक घटना ! एका साडीने वाचवला २१ जणांचा जीव; चेन्नईतील भाविकांनी सांगितली आपबीती

Nepal Tibet Border Flash Flood: 21 Indian Devotees Survive : नेपाळ-तिबेट सीमेवरील प्रलयादरम्यान एक अनोख्या घटनेत भारतातील २१ भाविकांचे चमत्कारिकपणे जीव वाचल्याचे समोर आले आहे. रस्त्यावर अचानक पुराचे पाणी वेगाने शिरले आणि डोंगरावरून दगड-मातीचे लोट खाली येऊ लागल्याने चेन्नईतील भाविकांच्या एका गटावर जीवघेणे संकट ओढावले. बस सोडून डोंगराच्या दिशेने धाव घेतलेल्या २१ जणांनी तब्बल दीड दिवस मदतीची प्रतीक्षा केली. या काळात एका महिलेने आपली साडी खाली सोडून दिली आणि त्याच साडीच्या मदतीने अडकलेल्या भाविकांना वर खेचण्यात आले. त्यामुळे ही साडीच त्यांच्या जीविताची ‘जीवनदायिनी’ ठरली..कुंभकोणम येथील एका एजन्सीने आयोजित केलेल्या यात्रेत ५७ भाविक तीन बसेसमधून रासुवा येथून प्रवास करत होते. त्यातील एका बसमधील २१ जण या दुर्घटनेतून बचावले. त्यात वेलाचेरी येथील मुरुगू नगरचे रहिवासी नावू कबीरदास आणि त्यांच्या पत्नी विजया भुवनेश्वरी यांचाही समावेश होता..Nepal Flood : नेपाळमध्ये पुण्याचे ४ पर्यटक अडकले, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स कंपनीने वाऱ्यावर सोडले; तरुणीची सरकारला मदतीसाठी आर्त हाक.भुवनेश्वरी यांनी सांगितले की, त्यांची बस ताफ्यात असताना अचानक मोठा आवाज झाला. बॉम्बस्फोटासारखा आवाज ऐकू आला आणि काही क्षणांतच वाहनावर दगड कोसळू लागले. धरणाचे दरवाजे उघडल्याप्रमाणे पुराचे पाणी वेगाने बसमध्ये शिरले. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून नेपाळी चालकाने सर्वांना बसमधून बाहेर पडून टेकडीवर चढण्यास सांगितले..बहुतेक प्रवाशांचे वय ५० वर्षांपेक्षा अधिक होते. चिखलाने भरलेल्या उतारावर चढताना अनेकजण वारंवार घसरत होते. याचवेळी पूंगोडी नावाच्या महिलेने स्वेटर घातल्यानंतर आपली साडी काढून खाली अडकलेल्या प्रवाशांच्या दिशेने सोडली. भाविकांनी साडी आणि एका केबलचा आधार घेत वर चढण्यास सुरुवात केली. एका महिलेला वर चढता येत नसल्याने तिच्या कमरेला साडी बांधून इतरांनी तिला वर ओढून घेतले..Nepal Flood: नेपाळमध्ये पावसाविना पूर! २९१ विदेशी नागरिक बेपत्ता; १०५ भारतीयांचा समावेश, १६ जणांचा मृत्यू.सत्या या यात्रेकरूने सांगितले की, ७० ते ८० फूट उंचीचे खडक आणि चिखलाचे लोट त्सुनामीच्या लाटेसारखे त्यांच्या दिशेने येत होते. चार फूट चढल्यानंतर पाच फूट खाली घसरत असल्याने परिस्थिती अत्यंत कठीण होती..अखेर हा गट सशस्त्र पोलीस दलाच्या तळावर पोहोचला. तेथे पाणी आणि बिस्किटे मिळाली. दुसऱ्या दिवशी झुडपे आणि अरुंद वाटांमधून सुमारे तीन तास पायी प्रवास करून ते हेलिकॉप्टर पिक-अप पॉईंटपर्यंत पोहोचले. लष्करी हेलिकॉप्टरने त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले. त्यानंतर काठमांडू आणि नवी दिल्लीमार्गे ते चेन्नईला पोहोचले. मात्र, त्यांच्या ताफ्यातील इतर भाविकांचा आणि चेन्नईतील आणखी ४९ जणांचा शनिवारीही ठावठिकाणा लागलेला नव्हता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.