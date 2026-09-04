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Nepal flood: नेपाळ महापूर! नऊ दिवस फक्त 'हरे कृष्ण'चा जप अन् ऐन जन्माष्टमीच्या दिवशी बोगद्यातून जिवंत बाहेर काढलं

Foreman Sanjay Sah and colleague Kabir Maharjan pulled out by the Nepal Army on Janmashtami: संजय साह यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना कोणतीही गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवलेली नाही; खबरदारी म्हणून त्यांना त्रिशूली येथील स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
Nepal flood

Sanjay Sah Kabir Maharjan Saved on Janmashtami

esakal

संतोष कानडे
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Trishuli Tunnel Rescue Nepal: नेपाळमधील त्रिशूली जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मागील नऊ दिवसांपासून अडकलेल्या दोन कामगारांना बचाव पथकांनी शुक्रवारी जिवंत बाहेर काढलं. २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे हे कामगार बोगद्यात अडकले होते.

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