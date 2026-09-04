Nepal flood: नेपाळ महापूर! नऊ दिवस फक्त 'हरे कृष्ण'चा जप अन् ऐन जन्माष्टमीच्या दिवशी बोगद्यातून जिवंत बाहेर काढलं

Trishuli Tunnel Rescue Nepal: नेपाळमधील त्रिशूली जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात मागील नऊ दिवसांपासून अडकलेल्या दोन कामगारांना बचाव पथकांनी शुक्रवारी जिवंत बाहेर काढलं. २६ ऑगस्ट रोजी आलेल्या विनाशकारी पुरामुळे हे कामगार बोगद्यात अडकले होते..तब्बल नऊ दिवसांच्या संघर्षानंतर सुखरूप बाहेर आलेले ३० वर्षीय कामगार संजय साह यांनी सांगितले की, बोगद्यात अडकलेले असताना ते सतत ‘हरे कृष्णा’ महामंत्राचा जप करत होते आणि आपल्याला नक्की वाचवले जाईल असा त्यांना ठाम विश्वास होता..Nagpur Vehicle Theft Case: गोळीबारातील आरोपीला वाहनचोरी प्रकरणात अटक; साथीदारही ताब्यात; गणेशपेठ पोलिसांनी केली कारवाई .योगायोग म्हणजे, ज्या दिवशी त्यांना जीवनदान मिळाले त्या दिवशी सर्वत्र श्रीकृष्ण जन्माष्टमीचा सण साजरा केला जात होता. मधेस प्रांतातील सप्तरी जिल्ह्याचे रहिवासी असलेले आणि नेपाळ विद्युत प्राधिकरणात कार्यरत असलेले संजय साह हे जलविद्युत प्रकल्पात फोरमन म्हणून काम पाहत होते..महापूर आल्यानंतर त्यांनी इतरांना सुरक्षित बाहेर पडण्यास सांगितलं आणि स्वतः तिथेच थांबल्याचे संजय साह यांनी सांगितले. ते म्हणाले, "मी कंट्रोल रूममध्ये कार्यरत होतो आणि सर्वांचे प्राण वाचवणे ही माझी जबाबदारी होती. दुर्घटनेनंतर मी सर्वांना पळण्यास सांगितले, मात्र इतर सर्वजण बाहेर पडेपर्यंत मला स्वतःला बाहेर पडण्यास उशीर झाला होता आणि मी आतच अडकलो," अशी माहिती त्यांनी दिली..Japanese Habits for Stress Relief: सतत टेन्शनमध्ये असता? स्ट्रेसपासून दूर राहायचंय? मग जपानी पद्धतीच्या ‘या’ ४ सवयी आजच अंगीकारा!.सुरक्षा सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय साह यांची प्रकृती स्थिर असून त्यांना कोणतीही गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवलेली नाही; खबरदारी म्हणून त्यांना त्रिशूली येथील स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दरम्यान, बोगद्यात अधिक खोलीवर आणि पॉवरहाऊसजवळ अजूनही काही कामगार अडकलेले असण्याची भीती साह यांनी व्यक्त केली आहे. संजय साह यांच्यासोबत ४५ वर्षीय कबीर महर्जन या दुसऱ्या कामगारालाही बोगद्यातून सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.