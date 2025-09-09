ग्लोबल

Nepal Protests : नेपाळही बांगलादेशच्या वाटेवर? देशात होणार सत्तापालट? 'या' पाच मागण्यांसह रस्त्यावर उतरले तरुण...

Nepal Youth Protests Turn Violent: मंगळवारीही हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. या तरुणांनी संसद भवना समोर पोस्टर लावत पाच मागण्या केला. या मागण्यांमुळे ओली सरकारवर दबाव वाढला आहे.
Nepal Youth Protests Turn Violent

Nepal Youth Protests Turn Violent

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Nepal Youth Protests: सोमवारी नेपाळमधील तरुणांनी सोशल मीडियावर बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध हिंसक आंदोलन उभारले होतं. यावेळी काही तरुणांनी संसदेत घुसण्याचाही प्रयत्न केला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत २० जणांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली आहे. तरीही नेपाळमध्ये आंदोलन सुरुच आहे.

Loading content, please wait...
Youth
bangladesh
nepal
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com