Nepal Protests : नेपाळही बांगलादेशच्या वाटेवर? देशात होणार सत्तापालट? 'या' पाच मागण्यांसह रस्त्यावर उतरले तरुण...

Nepal Youth Protests: सोमवारी नेपाळमधील तरुणांनी सोशल मीडियावर बंदी आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध हिंसक आंदोलन उभारले होतं. यावेळी काही तरुणांनी संसदेत घुसण्याचाही प्रयत्न केला होता. या हिंसाचारात आतापर्यंत २० जणांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने सोशल मीडियावरील बंदी मागे घेतली आहे. तरीही नेपाळमध्ये आंदोलन सुरुच आहे. .मंगळवारीही हजारो तरुण रस्त्यावर उतरले. या तरुणांनी संसद भवना समोर पोस्टर लावत पाच मागण्या केला. या मागण्यांमुळे ओली सरकारवर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे नेपाळमध्येही बांगलादेशप्रमाणेच राजकीय संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत..Nepal PM KP Sharma Oli : नेपाळच्या पंतप्रधानांची मोठी घोषणा! ; 'पंतप्रधानपद गेलं तरी बेहत्तर, सोशल मीडियावरील बंदी हटवणार नाही'.काय आहेत तरुणांच्या मागण्या?नेपाळमधील तरुणांनी मंगळवारी रस्यावर उतरत सरकार बरखास्त करण्याची मागणी केली. लवकरात लवकर संसद बरखास्त करावी, सर्व खासदारांचे राजीनामे घ्यावे, आंदोलकांवर गोळीबार करण्याचे आदेश देणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तात्पुरती सरकार नेमावं आणि लवकरच निवडणुका घ्याव्यात, अशा मागण्या या तरुणांकडून करण्यात आल्या आहेत..हिंसक आंदोलनात २० जणांचा मृत्यूनेपालमधील तरुणांमध्ये भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीमुळे सरकारविरोधात रोष निर्माण झाला आहे. ४ सप्टेंबरला सरकारने २६ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. त्यानंतर सोमवारपासून नेपाळमध्ये हिंसक आंदोलन सुरू झाले. संसद भवना समोर पोलीस आणि आंदोलकांमध्ये झालेल्या झटपटीत २० जणांचा मृत्यू झाला असून ३०० हून अधिक जखमी झाले आहेत. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Nepal Home Minister resignation : नेपाळमध्ये मोठा राजकीय भूकंप! गृहमंत्र्यांनी दिला राजीनामा; २० पेक्षा अधिक जणांचा मृत्यू.महत्त्वाचे म्हणजे नेपालमध्ये २००८ पासून १४ सरकारं स्थापन झाली आहेत. पण एकाही सरकारला त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. नेपाळमध्ये सध्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) आणि नेपाळी काँग्रेसच्या युती सरकार आहे. मात्र, या सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत. याविरोधात तरुण रस्त्यावर उतरले असून देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.