Cockpit attack: 'मोठी किंमत मोजावी लागेल', कॉकपिट घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा इशारा

Benjamin Netanyahu: फ्लाईदुबई विमानाच्या कॉकपिटमध्ये घडलेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत कारवाईचे थेट आदेश दिले आहेत. या घटनेमागे ज्या कोणाचाही हात असेल, त्याला याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा सज्जड इशारा नेतन्याहू यांनी दिला आहे..आपल्या अधिकृत 'एक्स' खात्यावरून एक व्हिडीओ संदेश जारी करत नेतन्याहू यांनी स्पष्ट केले की, तपास अधिकाऱ्यांच्या प्राथमिक निष्कर्षांनुसार फ्लाईदुबईच्या कॉकपिटवर हल्ला करणाऱ्या सहवैमानिकाच्या डोक्यात इस्लामी कट्टरतावादाचे विष भिनले होते आणि प्रवाशांसह संपूर्ण विमान क्रॅश करण्याचाच त्याचा मुख्य हेतू होता..Aditya Thackeray CJP protest : आदित्य ठाकरे निवडणूक आयुक्तांना थेट गद्दार म्हणाले, ‘गद्दार ज्ञानेश गेलेच पाहिजेत’; CJPच्या आंदोलनाला पाठिंबा.आपल्या निवेदनात पंतप्रधान नेतन्याहू म्हणाले की, "जसा जसा वेळ पुढे जात आहे, तसतशी या संपूर्ण कटाची भीषण पार्श्वभूमी अधिक स्पष्ट होत चालली आहे. धाडसी सहकाऱ्यांनी प्रसंगावधान दाखवून '९/११' सारखीच एक महाविनाशकारी दुर्घटना घडण्यापासून रोखली आहे.''''हल्लेखोर हा इस्लामी कट्टरतावादाने भारावलेला होता आणि विमानात बसलेल्या प्रवाशांसह विमानाचा भीषण अपघात घडवून आणण्यासाठीच तो कॉकपिटमध्ये आला होता. त्याला कोणाच्या सांगण्यावरून अथवा कोणी पाठवले होते का, याचा शोध आता तपास यंत्रणा घेत आहेत. ज्याने कोणी त्याला या कामासाठी पाठवले असेल, त्याला याची अत्यंत जबर किंमत चुकवावी लागेल.".Baba Vanga: २०२६ चे शेवटचे ३ महिने ठरणार खास? ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये ‘या’ राशींचं नशीब चमकणार म्हणे; पैसा, नोकरी अन् प्रेमात मोठा बदल? .यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार अन्वर गर्गश यांनी बुधवारी घडलेली ही थरारक घटना म्हणजे एक 'दहशतवादी कृत्य' असल्याचे जाहीर केले होते. या घटनेचा थेट संबंध कोणत्याही दहशतवादी कारवायांशी अधिकृतपणे जोडला जाण्याची ही पहिलीच वेळ होती. त्याच वेळी भारतीय मुख्य वैमानिक कॅप्टन स्मित मछार यांच्या असामान्य धैर्याचे कौतुक करताना गर्गश म्हणाले की, एका मोठ्या संभाव्य संकटाला वेळीच रोखून भारतीय वैमानिकाने खरी जबाबदारी आणि साहसाचे अद्वितीय दर्शन घडवले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.