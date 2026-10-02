ग्लोबल

Cockpit attack: 'मोठी किंमत मोजावी लागेल', कॉकपिट घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचा इशारा

Netanyahu Flydubai Attack Warning: यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीच्या राष्ट्राध्यक्षांचे सल्लागार अन्वर गर्गश यांनी बुधवारी घडलेली ही थरारक घटना म्हणजे एक 'दहशतवादी कृत्य' असल्याचे जाहीर केले होते.
islamic radicalization aviation

islamic radicalization aviation

esakal

संतोष कानडे
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Benjamin Netanyahu: फ्लाईदुबई विमानाच्या कॉकपिटमध्ये घडलेल्या जीवघेण्या हल्ल्याच्या घटनेवर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत कारवाईचे थेट आदेश दिले आहेत. या घटनेमागे ज्या कोणाचाही हात असेल, त्याला याची खूप मोठी किंमत मोजावी लागेल, असा सज्जड इशारा नेतन्याहू यांनी दिला आहे.

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