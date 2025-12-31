New Year's Eve : भारताआधी २९ देशांत होणार नवीन वर्षाचे स्वागत, जगभरात नववर्षाचे आगमन २६ तास सुरू राहणार, काय असतो टाईम झोन ? जाणून घ्या

Global New Year Celebration : जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत उत्साहात केले जाणार आहे. भारतात ३१ डिसेंबर रोजी रात्री १२ वाजल्यानंतर नवीन वर्ष सुरु होईल मात्र त्या आधीच २९ देशांत नवीन वर्षाची सुरुवात होणार आहे. भारतीय प्रमाण वेळेनुसार किरिबाटीमध्ये दुपारी ३:३० वाजता नवीन वर्ष सुरू होईल. त्यानंतर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि अनेक आशियाई देशात नवे वर्ष उजाडेल. युरोप आणि अमेरिकेत भारतानंतर ९ तासांनी उशिरा नवीन वर्षाचे स्वागत केले जाईल. .टाईम झोन काय आहे? टाइम झोन म्हणजे वेळेनुसार पृथ्वीचे विभाजन करण्याचा एक मार्ग आहे. पृथ्वी दर २४ तासांनी ३६० अंश फिरते. म्हणजे १५ अंश प्रति तास, जे एका टाइम झोनचे अंतर मानले जाते. यामुळे जगभरात २४ समान अंतराचे टाइम झोन तयार होतात. प्रत्येक टाइम झोन १५ अंश रेखांशाचा असतो आणि एकमेकांपासून अंदाजे एक तासाने वेगळा असतो. म्हणूनच काही ठिकाणी सकाळ आणि काही ठिकाणी रात्र असते आणि काही ठिकाणी नवीन वर्ष लवकर येते आणि काही ठिकाणी नंतर येते. देशात तारीख कधी बदलते हे टाईम झोन ठरवतात. .टाईम झोनची आवश्यकता भासली?१६ व्या शतकात घड्याळाचा शोध लागला, परंतु १८ व्या शतकापर्यंत, सूर्याच्या स्थितीनुसार नवीन वर्ष निश्चित केले जात असे. जेव्हा सूर्य डोक्यावर असतो तेव्हा वेळ १२ वाजल्याचे मानले जात असे. सुरुवातीला, वेगवेगळ्या देशांमध्ये वेगवेगळ्या वेळा समस्या नसत, परंतु नंतर, लोक ट्रेनने काही तासांत एका देशातून दुसऱ्या देशाकडे प्रवास करू लागले..वेगवेगळ्या देशांमधील वेगवेगळ्या वेळेमुळे लोकांना ट्रेनच्या वेळेचा मागोवा ठेवणे कठीण झाले. उदा : १८४० च्या दशकात ब्रिटनमध्ये, जर एखादी व्यक्तीने सकाळी ८ वाजता लंडन सोडले आणि पश्चिमेला सुमारे १९० किमी अंतरावर असलेल्या ब्रिस्टलला गेली, तर त्या व्यक्ती चा प्रवास अंदाजे ५ तासांनी झाला असता.तो लंडनच्या वेळेनुसार दुपारी १ वाजता ब्रिस्टलला पोहोचला असता,पण ब्रिस्टलची स्थानिक वेळ लंडनपेक्षा १० मिनिटे मागे होती, त्यामुळे ब्रिस्टलच्या घड्याळात १२:५० वाजले असते..New Year Trip Bangalore : नववर्ष मित्रांसोबत एन्जॉय करायचंय? बेंगलोरजवळील 'या' निसर्गरम्य ठिकाणांवर ट्रिप प्लॅन करा!.नवीन वर्षाचे आगमन टाईम झोननुसार कसे ठरवतात?नवीन वर्ष मध्यरात्री सुरु होते, ते वेगवेगळ्या टाईम झोननुसार. सर्वात पूर्वेकडील देश (जसे की किरिबाटी आणि न्यूझीलंड) आधी नवीन वर्ष साजरे करतात. त्यानंतर, नवीन वर्ष हळूहळू इतर टाईम झोनमध्ये येते.न्यूझीलंड नवीन वर्ष भारतापेक्षा ७.५ तास आधी साजरे करते आणि अमेरिका ते भारतापेक्षा ९.५ तास उशिरा साजरे करते. जगभरात नवीन वर्षाचे आगमन सुमारे २६ तास सुरू राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.