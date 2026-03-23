US Plane: मोठा अपघात! कॅनडा एक्सप्रेस विमानाला अग्निशमन दलाच्या ट्रकची जोरदार धडक; २ जणांचा मृत्यू, ७० हून अधिक प्रवासी जखमी

New York Canada Express Flight Accident: अमेरिकेच्या फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने एक सूचना जारी केली आहे की, सध्या सर्व उड्डाणे थांबवण्यात येतील, म्हणजेच कोणतेही विमान उड्डाण करू शकणार नाही.
Vrushal Karmarkar
Updated on

Air Canada Express Crash : इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात एक मोठा अपघात घडला आहे. न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळाच्या धावपट्टीवर ज्यू प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाला अग्निशमन दलाच्या ट्रकची धडक बसली. ज्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले. त्या विमानात १०० लोक होते. सूचना देऊनही ट्रक थांबला नाही आणि त्याची विमानाला धडक बसली, असे वृत्त आहे.

