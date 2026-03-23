US Plane: मोठा अपघात! कॅनडा एक्सप्रेस विमानाला अग्निशमन दलाच्या ट्रकची जोरदार धडक; २ जणांचा मृत्यू, ७० हून अधिक प्रवासी जखमी

Air Canada Express Crash : इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील न्यूयॉर्क शहरात एक मोठा अपघात घडला आहे. न्यूयॉर्कमधील ला गार्डिया विमानतळाच्या धावपट्टीवर ज्यू प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या विमानाला अग्निशमन दलाच्या ट्रकची धडक बसली. ज्यात दोन जणांचा मृत्यू झाला आणि ७० हून अधिक जण जखमी झाले. त्या विमानात १०० लोक होते. सूचना देऊनही ट्रक थांबला नाही आणि त्याची विमानाला धडक बसली, असे वृत्त आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, या अपघातात ७० हून अधिक लोक जखमी झाले असून आतापर्यंत दोघांचा मृत्यू झाला आहे. या घटनेनंतर विमानतळ बंद करण्यात आले आहे. सर्व विमाने जेएफके विमानतळावर वळवण्यात आली आहेत. प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार, एअर कॅनडाचे सीआरजे-९०० विमान टॅक्सीवेवरून जात असताना रनवे ४ जवळ ही टक्कर झाली. टक्कर झाल्यानंतर अग्निशमन दल आणि बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली..उड्डाण घेतलं अन् थेट जमिनीवर कोसळलं; हेलिकॉप्टरचा अपघात; सहा जणांचा मृत्यू, कुठं घडली घटना?.अपघातात विमानाचे नुकसान झाले. प्रवाशांना सुखरूप बाहेर काढून धावपट्टीजवळील सुरक्षित ठिकाणी नेण्यात आले. या अपघातात मोठ्या संख्येने लोक जखमीही झाले आहेत. या घटनेनंतर विमानतळ बंद करण्यात आले असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अपघातापूर्वी, हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षाने विमान आणि जमिनीवरील वाहन या दोघांनाही थांबण्याचे आदेश दिले होते, तरीही टक्कर झालीच. या घटनेनंतर, फेडरल एव्हिएशन ॲडमिनिस्ट्रेशनने विमानतळावरील सर्व उड्डाणे थांबवली आणि चौकशी सुरू केली. .विमानातील प्रवाशांचीही चौकशी केली जात आहे. विमानातील बहुतेक प्रवासी ज्यू होते. अपघातानंतरचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका क्लिपमध्ये विमानाचा पुढचा भाग अनेक अंशांनी वर उचललेला दिसत आहे. यावरून हा एक मोठा अपघात झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. यामुळेच पुढील सूचना मिळेपर्यंत विमानतळ पूर्णपणे बंद ठेवण्यात आले आहे. विमानांचे उड्डाण इतर विमानतळांवर वळवण्यात आले आहे.