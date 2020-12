माऊंट एव्हरेस्टची उंची वाढली की कमी झाली?; नेपाळने केलं जाहीर

नवी दिल्ली- 2015 मध्ये झालेल्या भयंकर भूकंपानंतर हिमालय भागातील पर्वतरागांच्या भूभागामध्ये मोठे बदल झाले आहेत. त्यानंतर जगातील सर्वांत उंच समजल्या जाणाऱ्या माऊंट एव्हरेस्ट Mount Everest पर्वतशिखराची उंची कमी झाल्याचं बोललं जातं होतं. त्यानंतर नव्याने माऊंट एव्हरेस्टची उंची नेपाळकडून मोजण्यात आली आहे. माऊंट एव्हरेस्टची उंची 8848.86 मीटर असल्याचे नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. एनआयएने यासंबंधातील वृत्त दिलं आहे.

8848.86 metres is the newly-measured height of Mount Everest, Nepal's Foreign Minister announces. pic.twitter.com/Fnxh1liY98

— ANI (@ANI) December 8, 2020