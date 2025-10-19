No Kings Movement : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांच्या निषेर्धात आंदोलन; वॉशिंग्टनपासून लंडनपर्यंत हजारो लोक रस्त्यावर उतरले

Summaryअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात ‘No Kings’ आंदोलन वॉशिंग्टन ते लंडनपर्यंत पसरले.आंदोलनात ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन, शिक्षण आणि सुरक्षा धोरणांचा निषेध करण्यात आला.जगभरात २,६०० हून अधिक ठिकाणी ‘No Kings’ निदर्शने आयोजित करण्यात आली..अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांचा निषेध करण्यासाठी वॉशिंग्टन डी.सी.पासून लंडन पर्यंत हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. या आंदोलनाला 'No Kings' असे नाव देण्यात आलेले असून. हे निदर्शनात ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन, शिक्षण आणि सुरक्षा धोरणांचा निषेध करण्यात येत आहे.आंदोलकांच्या आयोजकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण अमेरिका आणि जगभरात २,६०० हून अधिक 'No Kings'निदर्शने होत आहेत. लंडनमधील अमेरिकन दूतावासाबाहेरही शेकडो लोक जमले होते आणि त्यांनी म्हटले होते की ते ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तींचा निषेध आहेत..लंडनमधील मोर्चा, अमेरिका आणि जगभरात आयोजित केलेल्या २,६०० हून अधिक निदर्शनांपैकी एक आहे.स्पेनमधील माद्रिद आणि बार्सिलोना येथेही अशीच निदर्शने झाली. अमेरिकेतील प्रमुख शहरे, उपनगरे आणि लहान शहरांमध्ये हजारो लोकांनी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला. .रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, वॉशिंग्टन डी.सी.च्या मध्यभागी निदर्शकांनी विविध पोशाख परिधान केले होते आणि बॅनर घेतले होते. त्यांनी पेनसिल्व्हेनिया अव्हेन्यूवर मार्च केला. आयोजकांनी सांगितले की ३०० हून अधिक स्थानिक संघटनांनी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी सहकार्य केले आहे..डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अवघ्या १० महिन्यांतच इमिग्रेशन निर्बंध कडक केले आहेत. पॅलेस्टिनी समर्थक निदर्शने आणि विविधता धोरणांमुळे विद्यापीठांना मिळणारा संघीय निधी रोखण्याची धमकी दिली आहे आणि अनेक राज्यांमध्ये राष्ट्रीय रक्षक तैनात करण्यास मान्यता दिली आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की ट्रम्प प्रशासनाच्या या कृती समाजात फूट पाडत आहेत आणि लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना धोका निर्माण करत आहेत..FAQ प्र.१: ‘No Kings’ आंदोलन काय आहे? ➡️ ‘No Kings’ हे ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तींचा विरोध करणारे जागतिक आंदोलन आहे.प्र.२: हे आंदोलन कुठे झाले? ➡️ वॉशिंग्टन डी.सी., लंडन, माद्रिद, बार्सिलोना आणि जगभरातील २,६०० हून अधिक ठिकाणी.प्र.३: आंदोलकांचा मुख्य निषेध कोणत्या धोरणांविरोधात होता? ➡️ इमिग्रेशन, शिक्षण आणि सुरक्षा विषयक ट्रम्प यांच्या धोरणांविरोधात.प्र.४: या आंदोलनात किती संघटनांनी सहभाग घेतला? ➡️ वॉशिंग्टनमधील निदर्शनात ३०० हून अधिक स्थानिक संघटना सहभागी झाल्या.प्र.५: टीकाकारांनी ट्रम्प प्रशासनाबद्दल काय म्हटले? ➡️ ट्रम्प यांची धोरणे समाजात फूट पाडत असून लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांना धोका आहे.प्र.६: लंडनमधील आंदोलकांची मुख्य मागणी काय होती? ➡️ त्यांनी ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तींचा निषेध करत लोकशाही आणि समानतेसाठी आवाज उठवला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.