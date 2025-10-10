ग्लोबल

शांततेचा नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो यांना जाहीर, ट्रम्पना धक्का; कोण आहेत मारिया?

Nobel Peace Prize : जगातील सर्वात प्रतिष्ठेचा मानला जाणारा शांततेचा नोबेल पुरस्कार व्हेनेजुएलाच्या मारिया कोरिना माचाडो यांना जाहीर झालाय. ट्रम्प यांनी नोबेल पुरस्कारासाठी दावा केला होता पण त्यांचं स्वप्न भंगलंय.
यंदाचा शांततेचा नोबेल पुरस्कार मारिया कोरिना माचाडो यांना जाहीर झाला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केल्यानं शांततेचा नोबेल पुरस्कार गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत होता. पण आता नोर्वेच्या समितीने शांततेचा नोबेल पुरस्कार जाहीर केला असून ट्रम्प यांचं स्वप्न भंगलंय. वेनेज्युएलाच्या महिलेनं या पुरस्कारात बाजी मारलीय.

