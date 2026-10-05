Nobel Prize 2026: वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कारांची घोषणा! 'या' तीन दिग्गज व्यक्तींच्या नावांचा समावेश

Medicine Nobel Prize 2026: वैद्यक क्षेत्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे. वर्ष २०२६ चा वैद्यकशास्त्रातील नोबेल पुरस्कार कार्ल डिसेरॉथ, पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल या तीन शास्त्रज्ञांना जाहीर झाला आहे. प्रकाश-नियंत्रित आयन चॅनल्स आणि 'ऑप्टोजेनेटिक्स'वरील त्यांच्या महत्त्वपूर्ण संशोधनासाठी हा बहुमान देण्यात आला आहे. ऑप्टोजेनेटिक्स हे एक असे तंत्रज्ञान आहे, ज्याच्या साहाय्याने जिवंत मेंदूतील चेतापेशी आपल्या आठवणी, भावना आणि वर्तनाला कशा प्रकारे आकार देतात हे स्पष्ट करणे शक्य झाले आहे. .या संशोधनात पीटर हेगेमन आणि जॉर्ज नागेल यांनी एका एकपेशीय शेवाळामध्ये 'चॅनेलरोडॉप्सिन' नावाच्या एका अनोख्या प्रथिनाचा शोध लावला होता. त्यानंतर कार्ल डिसेरॉथ यांनी या प्रथिनाचा उपयोग करून चेतापेशींना प्रकाशाच्या साहाय्याने नियंत्रित करता येणाऱ्या 'स्वीच'मध्ये रूपांतरित करण्याचे काम केले..आठ दिवसांनंतर मी माधुरी दीक्षितसारखी दिसणार म्हणत मुक्ता बर्वेने केलेला हेअरकट; घरी गेल्यावर मात्र... सांगितला तो किस्सा .या पुरस्काराचे मानकरी ठरलेले शास्त्रज्ञ जागतिक स्तरावर नामांकित संस्थांमध्ये कार्यरत आहेत. १९७१ मध्ये जन्मलेल्या कार्ल डिसेरॉथ यांनी १९९८ मध्ये स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातून पीएच.डी. आणि २००० मध्ये एम.डी. पदवी मिळवली. सध्या ते हॉवर्ड ह्युजेस मेडिकल इन्स्टिट्यूट तसेच स्टॅनफोर्ड विद्यापीठात 'डी. एच. चेन प्रोफेसर' असून बायोइंजिनिअरिंग, मानसोपचार आणि वर्तणूक विज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत..विजेते पीटर हेगेमन यांनी १९८४ मध्ये जर्मनीतील 'मॅक्स-प्लँक-इन्स्टिट्यूट फॉर बायोकेमिस्ट्री'मधून पीएच.डी. पूर्ण केली. सध्या ते जर्मनीच्या हंबोल्ट युनिव्हर्सिटी ऑफ बर्लिन येथे 'हर्टी सीनियर प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसायन्स' आहेत; ज्या संशोधनासाठी त्यांना हा पुरस्कार दिला गेला आहे, ते संशोधन त्यांनी मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर बायोकेमिस्ट्रीमध्ये केले होते..Mohan Joshi : मोहन जोशी हे महाराष्ट्राचा अभिमान ;उद्योगमंत्री उदय सामंत : संगीतसूर्य केशवराव भोसले पुरस्काराने सन्मान.तिसरे शास्त्रज्ञ जॉर्ज नागेल यांचा जन्म १९५३ मध्ये झाला असून त्यांनी १९८८ मध्ये जर्मनीच्या फ्रँकफर्ट विद्यापीठातून पीएच.डी. संपादन केली. सध्या ते जर्मनीतील युनिव्हर्सिटी ऑफ वुर्झबर्ग येथे मॉलिक्युलर प्लांट फिजियोलॉजी विभागात प्राध्यापक आहेत. त्यांनी हे मूलभूत संशोधन जर्मनीतील 'मॅक्स प्लँक इन्स्टिट्यूट फॉर बायोफिजिक्स' येथे केले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.