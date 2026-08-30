North Cyprus Boat Accident : समुद्रात प्रवासी बोट उलटली; २७० जण बुडाल्याची भीती, दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर

North Cyprus Boat Accident Video : उत्तर सायप्रसच्या किनाऱ्याजवळ सुमारे २७० लोकांना घेऊन जाणारी बोट उलटल्याने खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, ही बोट किरेनियाहून तुर्कीमधील तासुचूकडे जात असताना त्यात पाणी शिरू लागले आणि त्यानंतर ती उलटली. या घटनेनंतर, उत्तर सायप्रसच्या प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर शोध आणि बचाव मोहीम सुरू केली.. बचावकार्यात मदत करण्यासाठी किरेनियाहून तत्काळ इतर काही बोटी पाठवण्यात आल्या. सध्या तरी कोणत्याही जीवितहानीची अधिकृत पुष्टी झालेली नाही आणि वाचलेल्या किंवा बेपत्ता असलेल्या लोकांच्या संख्येबाबतचा संपूर्ण तपशील अद्याप उपलब्ध नाही..Chamoli Tunnel Tragedy: ३० तासांनंतरही ३ मजूर बेपत्ता; बोगद्यातील साचलेले पाणी ठरतेय रेस्क्यू ऑपरेशन्समध्ये मुख्य अडथळा.अपघाताची माहिती मिळताच, स्थानिक रहिवाशांनीही संकटात सापडलेल्यांना वाचवण्यासाठी आपल्या खाजगी बोटी समुद्रात नेल्या. घटनास्थळी तुर्की सायप्रस कोस्ट गार्डची अनेक जहाजे आणि बचाव हेलिकॉप्टर्स तत्काळ तैनात करण्यात आली. दरम्यान, वाचवलेल्या व्यक्तींना तातडीने रुग्णालयात हलवता यावे यासाठी गिरने (किरेनिया) बंदरावर मोठ्या संख्येने रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय पथके सज्ज ठेवण्यात आली आहेत..किरेनियाचे महापौर मुरात शेंकुल यांनी या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले आणि परिस्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले. जास्तीत जास्त लोकांना जिवंत वाचवणे हे प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. बेपत्ता व्यक्तींचा शोध घेण्यासाठी सध्या हवाई आणि सागरी अशा दोन्ही माध्यमांचा वापर करून मोठी शोध मोहीम राबवली जात आहे..FAQs१. उत्तर सायप्रसजवळ किती प्रवाशांची बोट उलटली? उत्तर: प्राथमिक माहितीनुसार, बोटीत सुमारे २७० लोक होते.२. बोट कुठून कुठे जात होती? उत्तर: बोट किरेनिया, उत्तर सायप्रस येथून तुर्कीतील तासुचूकडे जात होती.३. बोट का उलटली? उत्तर: प्राथमिक माहितीनुसार, बोटीत पाणी शिरू लागल्यानंतर ती उलटली.४. दुर्घटनेत किती जणांचा मृत्यू झाला? उत्तर: जीवितहानीची अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.५. बचावकार्य कोण करत आहे? उत्तर: तुर्की सायप्रस कोस्ट गार्ड, बचाव पथके, हेलिकॉप्टर्स तसेच स्थानिक नागरिक बचावकार्यात सहभागी आहेत.६. बेपत्ता प्रवाशांचा शोध कसा घेतला जात आहे? उत्तर: बेपत्ता व्यक्तींच्या शोधासाठी समुद्र आणि हवाई मार्गाने मोठी शोधमोहीम राबवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.