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North Cyprus Boat Accident : समुद्रात प्रवासी बोट उलटली; २७० जण बुडाल्याची भीती, दुर्घटनेचा थरारक व्हिडिओ समोर

Search and Rescue : स्थानिक नागरिकांनीही खासगी बोटींच्या मदतीने बचावकार्यात सहभाग घेतला आहे. अद्याप जीवितहानी, वाचलेले आणि बेपत्ता प्रवाशांची अधिकृत संख्या स्पष्ट झालेली नाही; बचावकार्य सुरू आहे.
North Cyprus Boat Accident Video

North Cyprus Boat Accident Video

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

North Cyprus Boat Accident Video : उत्तर सायप्रसच्या किनाऱ्याजवळ सुमारे २७० लोकांना घेऊन जाणारी बोट उलटल्याने खळबळ उडाली. प्राथमिक माहितीनुसार, ही बोट किरेनियाहून तुर्कीमधील तासुचूकडे जात असताना त्यात पाणी शिरू लागले आणि त्यानंतर ती उलटली. या घटनेनंतर, उत्तर सायप्रसच्या प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर शोध आणि बचाव मोहीम सुरू केली.

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