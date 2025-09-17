ग्लोबल

Kim Jong Un : अहं.. किम जोंग म्हणतील तसंच! उत्तर कोरियात 'आईस्क्रीम' शब्द उच्चाराल, तर होईल शिक्षा; हुकूमशहाचा अजब फतवा

Kim Jong Un bans English words in North Korea : परदेशी संस्कृतीला रोखण्यासाठी उत्तर कोरियानं घेतला कठोर निर्णय
Kim Jong Un

Kim Jong Un

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

North Korea language Rules : उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन (Kim Jong Un) हे त्यांच्या विचित्र आणि कठोर फर्मानांसाठी नेहमीच चर्चेत असतात. यावेळी त्यांनी देशातील काही सर्वसामान्य इंग्रजी शब्दांवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

Loading content, please wait...
Ice Cream
Language
Dictator Kim Jong Un
North Korea
Kim Jong Un
North Korea security protocols

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com