Kim Jong Un : अहं.. किम जोंग म्हणतील तसंच! उत्तर कोरियात 'आईस्क्रीम' शब्द उच्चाराल, तर होईल शिक्षा; हुकूमशहाचा अजब फतवा

North Korea language Rules : उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन (Kim Jong Un) हे त्यांच्या विचित्र आणि कठोर फर्मानांसाठी नेहमीच चर्चेत असतात. यावेळी त्यांनी देशातील काही सर्वसामान्य इंग्रजी शब्दांवरच बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. .यात ‘आईस्क्रीम (Ice Cream word),’ ‘हॅम्बर्गर’ आणि ‘कॅराओके’ यांचा समावेश आहे. किम जोंग उन यांनी या शब्दांऐवजी स्थानिक शब्दावलीचा वापर करण्याचे आदेश दिले असून, यामागे उद्देश आहे देशावर पाश्चात्य संस्कृतीचा प्रभाव रोखणे..पर्याय म्हणून नवे शब्दसरकारच्या नव्या आदेशानुसार, 'हॅम्बर्गर' ऐवजी आता 'डेजिन-गोई ग्योप्पांग' (ग्राउंड बीफ असलेली डबल ब्रेड) म्हणावे लागणार आहे. 'आईस्क्रीम'साठी 'एस्किमो' हा शब्द अनिवार्य करण्यात आला आहे. तर, 'कॅराओके मशीन' ऐवजी 'ऑन-स्क्रीन कंपॅनिस्टमेंट मशीन' वापरणे बंधनकारक असणार आहे..PM Narendra Modi : पंतप्रधान मोदींचा पगार ऐकून थक्क व्हाल; पगाराशिवाय आणखी काय मिळतं त्यांना? जाणून घ्या सुविधा आणि एकूण संपत्ती.गाईडना खास प्रशिक्षणवॉनसन बीच-रिसॉर्टमध्ये काम करणाऱ्या टूर गाईडना परदेशी किंवा दक्षिण कोरियन शब्द वापरण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. त्यासाठी त्यांना विशेष सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम दिला जात असून, त्यात शासकीय घोषणा आणि अधिकृत शब्दसंग्रह पाठांतर करणे आवश्यक आहे..याआधीही कठोर फर्मानहे पहिलंच प्रकरण नाही. याआधीही उत्तर कोरियामध्ये परदेशी संस्कृतीवर बंदी घालण्यासाठी अनेक कठोर धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. परदेशी चित्रपट किंवा टीव्ही शो पाहणे व शेअर करणे याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात आली आहे. या त्यांच्या नव्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा उत्तर कोरियाची जगभरात चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.