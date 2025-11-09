ग्लोबल

Japan Earthquake: जपानमध्ये एक विनाशकारी भूकंप, त्सुनामीचा इशारा जारी, हजारो लोकांचे स्थलांतरण, तीव्रता किती?

Japan Earthquake Update: जपानमध्ये आणखी एक तीव्र भूकंप झाला आहे. रविवारी संध्याकाळी ५:०३ वाजता ६.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला. इवाते प्रांतासाठी त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे.
रविवारी संध्याकाळी उत्तर जपानमध्ये ६.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला आणि त्यानंतर अनेक धक्के बसले. जपान हवामान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. एजन्सीने सांगितले की, भूकंप इवाते प्रांताच्या किनाऱ्याजवळ सुमारे १० किमी खोलीवर झाला. आतापर्यंत या भागातील दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये नुकसान किंवा बिघाड झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.

