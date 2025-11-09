Japan Earthquake: जपानमध्ये एक विनाशकारी भूकंप, त्सुनामीचा इशारा जारी, हजारो लोकांचे स्थलांतरण, तीव्रता किती?

रविवारी संध्याकाळी उत्तर जपानमध्ये ६.७ तीव्रतेचा भूकंप झाला आणि त्यानंतर अनेक धक्के बसले. जपान हवामान संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भूकंपानंतर त्सुनामीचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. एजन्सीने सांगितले की, भूकंप इवाते प्रांताच्या किनाऱ्याजवळ सुमारे १० किमी खोलीवर झाला. आतापर्यंत या भागातील दोन अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये नुकसान किंवा बिघाड झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही..भूकंपानंतर लगेचच, एजन्सीने इशारा दिला की १ मीटर (३ फूट) उंचीच्या त्सुनामीच्या लाटा उत्तरेकडील किनारपट्टी भागात धडकू शकतात. भूकंप झाल्यानंतर एक तास हा इशारा कायम राहिला. जपानच्या सार्वजनिक प्रसारक NHK ने लोकांना किनारी भागांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. कारण त्सुनामीच्या लाटा कधीही धडकू शकतात. .Mali Violence: मालीमध्ये अल-कायदा आणि आयसिसचा दहशतवाद! ५ भारतीयांचे अपहरण अन्...; नेमकं काय घडलं?.NHK ने असा इशारा देखील दिला की, या प्रदेशात आणखी भूकंप येऊ शकतात. इवाते प्रीफेक्चरमधील ओफुनाटो शहर आणि ओमिनाटो बंदरात सुमारे १० सेंटीमीटर (४ इंच) उंचीच्या त्सुनामीच्या लाटा उसळल्या. भूकंपामुळे या भागात धावणाऱ्या बुलेट ट्रेन काही काळासाठी उशिरा आल्या, असे रेल्वे ऑपरेटर जेआर ईस्ट यांनी सांगितले. काही भागात वीजपुरवठाही खंडित झाला..जपान हा जगातील सर्वात जास्त भूकंपप्रवण देशांपैकी एक आहे. पॅसिफिक महासागराच्या रिंग ऑफ फायरवर स्थित, हा तो प्रदेश आहे जिथे पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेट्स एकमेकांवर आदळतात. ज्यामुळे वारंवार भूकंप होतात. मार्च २०११ मध्ये याच भागात विनाशकारी भूकंप आणि त्सुनामीचा तडाखा बसला होता, ज्यामुळे हजारो लोक मृत्युमुखी पडले. व्यापक विध्वंस झाला. यावेळी कोणतेही मोठे नुकसान झालेले नसले तरी, अधिकारी परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि लोकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.