Pakistan Afghanistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानातील हॉस्पिटलवर हल्ला, ४०० लोकांचा मृत्यू, २५० हून अधिक जखमी झाल्याचा तालिबानचा दावा

पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा वाढला आहे. पाकिस्तानने काबुलमधील एका रुग्णालयाला हवाई हल्ल्याचे लक्ष्य केल्याचा दावा अफगाणिस्तानने केला आहे. या हल्ल्यात ४०० लोकांचा बळी गेल्याचे आणि २५० हून अधिक लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. मात्र पाकिस्तानने हे आरोप ठामपणे फेटाळून लावले आहेत. .अफगाणिस्तानच्या आरोग्य मंत्रालयाचे प्रवक्ते शराफत जमान यांनी सांगितले की, काबुलमधील एका रुग्णालयावर हल्ला करण्यात आला; या रुग्णालयाचा वापर व्यसनमुक्ती केंद्र म्हणून केला जात होता. या हल्ल्यात अनेक निरपराध लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. .पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांचे प्रवक्ते मुशर्रफ झैदी यांनी अफगाणिस्तानचे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचे सांगत ते फेटाळून लावले. पाकिस्तानच्या माहिती मंत्रालयानेही स्पष्ट केले की, हे हल्ले अत्यंत अचूक होते आणि त्यामध्ये केवळ लष्करी ठिकाणे व दहशतवादी पायाभूत सुविधांनाच लक्ष्य करण्यात आले होते; नागरिकांची वस्ती असलेल्या कोणत्याही ठिकाणाला लक्ष्य करण्यात आले नाही..अफगाणिस्तानच्या मागील सरकारमध्ये 'राष्ट्रीय सलोखा उच्च परिषदे'चे प्रमुख म्हणून काम केलेले अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी, काल रात्री काबुलमधील एका व्यसनमुक्ती केंद्रावर पाकिस्तान सरकारने केल्याचा आरोप असलेल्या हल्ल्याचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. त्यांनी या हल्ल्याचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन असे केले आहे..या दोन्ही देशांमधील तणाव सीमेवरही वाढत आहे. अफगाण अधिकाऱ्यांच्या मते, अलीकडेच सीमेपलीकडून झालेल्या गोळीबारात चार लोकांचा ,(ज्यामध्ये दोन मुलांचा समावेश होता) मृत्यू झाला. दरम्यान, अफगाणिस्तानच्या हद्दीतून कार्यरत असलेल्या विविध दहशतवादी संघटना पाकिस्तानच्या भूभागावर हल्ले करत असल्याचा आरोप पाकिस्तानने सातत्याने केला आहे. याउलट, तालिबान सरकारने हे आरोप सातत्याने फेटाळून लावले आहेत..याच दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने प्रादेशिक स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी अफगाणिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन केले आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून या दोन्ही देशांमधील हल्ले तीव्र झाले आहेत आणि या संघर्षाचा आता तिसरा आठवडा सुरू झाला आहे.