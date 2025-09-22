Pakistan Airstrike : पाक लष्कराकडून आपल्याच नागरिकांवर हवाई हल्ला; महिला-मुलांसह 30 जण ठार, तिराह खोऱ्यातील स्फोटात अख्ख गाव उद्ध्वस्त

Pakistan Airstrike : पाकिस्तानच्या खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील (Khyber Pakhtunkhwa Airstrike) तिराह खोऱ्यातील मात्रे दारा गावावर झालेल्या भीषण हवाई हल्ल्यात महिला आणि लहान मुलांसह तब्बल ३० जणांचा मृत्यू झाला. हा हल्ला रात्री दोनच्या सुमारास झाला. .पाकिस्तानी हवाई दलाच्या जेएफ-१७ लढाऊ विमानांनी गावावर आठ एलएस-६ बॉम्ब टाकल्याचे सांगितले जात आहे. या हल्ल्यात २० पेक्षा अधिक ग्रामस्थ गंभीर जखमी झाले असून अनेक घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. पाकिस्तानी लष्कराने या कारवाईचे वर्णन दहशतवादविरोधी अभियान म्हणून केले आहे..मोठी बातमी! 'राष्ट्रवादी'कडून विधानसभा लढवलेल्या माजी ZP सदस्याच्या बॅगेत आढळले रिव्हॉल्वर, पाच काडतुसे; पुणे विमानतळावर खळबळ.ग्रामस्थांच्या मते, रात्री गाढ झोपेत असतानाच विमानांचा आवाज ऐकू आला. काही क्षणांतच भीषण स्फोट झाला आणि गाव हादरून गेलं. पहिला बॉम्ब गावाबाहेर पडला आणि लगेचच एकामागून एक स्फोट होत राहिले. अनेक घरांना आग लागली, लोक भीतीने घराबाहेर पळाले. रात्रीभर आरडाओरडा, रडगाणे सुरु होते. धुराचे लोटही परिसरात पसरले होते. पहाटेपर्यंत गाव अवशेषांच्या ढिगाऱ्यात बदलले. दरम्यान, पोलिस आणि लष्करी जवानांनी घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्य सुरू केलं..मानवाधिकार आयोगाकडून निषेधया घटनेनंतर पाकिस्तानातील मानवाधिकार आयोगानं तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत हल्ल्याचा निषेध केला. आयोगानं पाकिस्तान सरकारकडून कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, पाकिस्तान सरकारने या हल्ल्याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन दिलेले नाही..अंतर्गत तणाव उघडकीसस्वतःच्या नागरिकांवरच केलेल्या या कारवाईमुळे पाकिस्तानची अंतर्गत परिस्थिती पुन्हा एकदा जगासमोर आली आहे. वाढती महागाई, राजकीय अस्थिरता आणि सरकार-लष्करातील मतभेद यामुळे देशात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यानही अशाच स्वरूपाचे मतभेद स्पष्ट झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.