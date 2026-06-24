Asim Munir: पाकचे लष्करप्रमुख असिम मुनीर यांच्या हत्येचा इस्रायलकडून कट; शोधपत्रकाराचा दावा, दोन देशातल्या मध्यस्थीचं कारण

Mossad Active Against Pakistan: अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करणारे पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्या हत्येचा मोठा कट रचण्यात आला होता, असा खळबळजनक दावा ब्राझीलचे प्रसिद्ध शोधपत्रकार आणि भू-राजकीय तज्ज्ञ पेपे एस्कोबार यांनी केला आहे. दोन देशांमध्ये मध्यस्थी होऊ नये, अशी इस्रायलची भूमिका असल्याचं सांगितलं जातं..एस्कोबार यांनी एका विश्वसनीय पाकिस्तानी सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, अमेरिका-इराणमधील शांतता चर्चा यशस्वी होऊ नये आणि ती रुळावरून घसरवण्यासाठी इस्राईलची गुप्तहेर संघटना 'मोसाद'ने जिनेव्हा येथे होणाऱ्या चर्चेसाठी येणारे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आणि संपूर्ण पाकिस्तानी शिष्टमंडळाला उडवून देण्याची पूर्ण तयारी केली होती. मात्र, वेळेत याची कुणकुण पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना 'आयएसआय'ला लागल्याने हा अनर्थ टळला..Vilas Ghule Murder Case: विलास घुले हत्या प्रकरण! मुख्यमंत्र्यांचा मध्यरात्री फोन अन् आंदोलन स्थगित; पुरवणी जबाबात खासदारपुत्राचे नाव समाविष्ट.एस्कोबार यांच्या दाव्यानुसार, इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या आदेशावरून मोसादने हा प्राणघातक कट आखला होता. पाकिस्तान आणि इस्राईल यांच्यात कोणतेही थेट राजनैतिक संबंध नसल्यामुळे, आयएसआयने या कटाची माहिती मिळताच हालचाली गतिमान केल्या आणि ओमान किंवा इतर एखाद्या मध्यस्थ देशाच्या माध्यमातून इस्राईलला थेट आणि कडक शब्दांत चेतावणी दिली..या संदेशात पाकिस्तानने इस्राईलला बजावले होते की, "जर आमच्या शिष्टमंडळाला साधे बोटही लावले, तर आम्ही तुम्हाला जगाच्या नकाशावरून मिटवून टाकू." पाकिस्तानकडून मिळालेल्या या थेट आणि गंभीर लष्करी इशाऱ्यानंतर मोसादने आपले हे गुपित मिशन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.