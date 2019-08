भारताशी युद्ध करण्यास पाकचे सैन्य सज्ज : कुरेशी

इस्लामाबाद : गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी प्रसंगी अण्वस्त्र वापराबाबत सूतोवाच केल्याने पाकिस्तानच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. त्यामुळे आज पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी राजनाथसिंहांचे वक्तव्य बेजबाबदार आणि दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानचे सैन्य भारताशी युद्ध करण्यास सज्ज असल्याचेही म्हटले आहे. इस्लामाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना कुरेशी म्हणाले की, भारताकडून कारवाई झाल्यास त्यास उत्तर दिले जाईल. जम्मू काश्‍मीरवरून जगाचे लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी भारताकडून कृत्य होऊ शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या वेळी पत्रकार परिषदेत डीजीआयएसपीआर मेजर जनरल आसिफ गफूर उपस्थित होते. परराष्ट्रमंत्री कुरेशी आणि डीजीआयएसपीआर यांच्यात बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती देण्यात आली. नियंत्रण रेषेवर पुरेशी कुमक असल्याचे ते म्हणाले. भारताकडून होणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईला तोंड देण्यासाठी सज्ज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

