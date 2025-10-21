Pakistan Army Attack : बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानी सैन्यावर पुन्हा दहशतवादी हल्ला; सलग दुसऱ्या दिवशी पाच सैनिक ठार

इस्लामाबाद : एकेकाळी दहशतवादाला आश्रय देणारा पाकिस्तान आता स्वतःच दहशतीच्या सावटाखाली वावरत आहे. देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे पाकिस्तानी सैन्य सतत लक्ष्य बनत असून, सलग दुसऱ्या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला (Pakistan Army Under Attack) चढवला आहे..आज, मंगळवारी बलुचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) या संघटनेने बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानी सैन्यावर हल्ला केला. या हल्ल्यात पाच पाकिस्तानी सैनिक ठार, तर दोन सैनिक गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. स्थानिक माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांनी घटनास्थळावरून पलायन केले असून, सैन्याने मोठ्या प्रमाणावर शोधमोहीम सुरू केली आहे..Cyclone Alert India : पुढील तीन दिवस देशभरात मुसळधार पावसाची शक्यता; 'या' राज्यांत चक्रीवादळ तांडव माजवणार, IMD कडून सतर्कतेचा इशारा.या घटनेच्या एक दिवस आधी म्हणजेच सोमवारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) या दहशतवादी संघटनेने खैबर पख्तूनख्वा प्रदेशात पाकिस्तानी सैन्याला लक्ष्य केले होते. त्या हल्ल्यातही पाच सैनिकांचा मृत्यू झाला होता..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, गेल्या सोमवारी टीटीपी दहशतवाद्यांनी डेरा इस्माईल खान जिल्ह्यातील सुई नॉर्दर्न गॅस पाइपलाइन (SNGPL) वर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. या हल्ल्यादरम्यान सैन्यावर जबरदस्त गोळीबार झाला आणि पाच सैनिक ठार झाले. प्रत्युत्तरादाखल पाकिस्तानी सैन्यानेही कारवाई करत आठ दहशतवाद्यांना ठार केल्याचा दावा केला आहे. बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा या दोन्ही प्रांतांमध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. पाकिस्तान सरकार आणि सैन्य यांच्यासमोर आता स्वतःच्या भूमीत शांतता राखणे ही मोठी कसरत ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.