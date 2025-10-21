ग्लोबल

Pakistan Army Attack : बलुचिस्तान प्रांतात पाकिस्तानी सैन्यावर पुन्हा दहशतवादी हल्ला; सलग दुसऱ्या दिवशी पाच सैनिक ठार

TTP militants intensify attacks on Pakistani Army camps : बलुचिस्तान आणि खैबर पख्तूनख्वा येथे दहशतवाद्यांच्या सलग हल्ल्यांमुळे पाकिस्तानात खळबळ उडाली आहे. बीएलएफ आणि टीटीपी संघटनांनी केलेल्या हल्ल्यांत पाच सैनिक ठार, दोन जखमी झाले.
इस्लामाबाद : एकेकाळी दहशतवादाला आश्रय देणारा पाकिस्तान आता स्वतःच दहशतीच्या सावटाखाली वावरत आहे. देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवायांमुळे पाकिस्तानी सैन्य सतत लक्ष्य बनत असून, सलग दुसऱ्या दिवशी दहशतवाद्यांनी हल्ला (Pakistan Army Under Attack) चढवला आहे.

