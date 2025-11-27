ग्लोबल

Pakistan: असीम मुनीर यांच्या हातात पाकिस्तानचा कंट्रोल; अण्वस्त्र अन् तिन्ही सशस्त्र दलांचे मिळाले अधिकार

Pakistan Army Chief Asim Munir Appointed First Chief of Defence Force (CDF): असीम मुनीर हे तिन्ही सेना प्रमुखांसोबतच देशातील अण्वस्त्र प्रणालीचेही प्रभारी असतील. ते आता शक्तिशाली नेते बनले आहेत.
Asim Munir: पाकिस्तानमध्ये सेनेचं वर्चस्व किती आहे, हे यापूर्वीच जगाने बघितलेलं आहे. देशाची सत्तापालट करण्याच्या कुरापती यापूर्वी झालेल्या आहेत. त्यातच आता पाकिस्तानचे आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर यांच्याकडे पाकिस्तानचे कंट्रोल आलेले आहेत. तिन्ही सैन्य दलासह देशाच्या अण्वस्त्राची जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर देण्यात आलेली आहे.

