बलुचिस्तान हादरलं! प्रवास अर्ध्यावरच संपला... भीषण बस अपघातात ४० जणांचा मृत्यू

Bus Accident in Balochistan: बलुचिस्तानमधील दानासार परिसरात शुक्रवारी झालेल्या भीषण बस अपघातात किमान ४० प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, क्वेट्टा येथून इस्लामाबादकडे निघालेली प्रवासी बस शेरानी-झोब महामार्गावरील डोंगराळ मार्गावरून घसरून खोल दरीत कोसळली. या दुर्घटनेने पाकिस्तानमधील वाहतूक पायाभूत सुविधांबाबत आणि रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत..अपघातानंतर बचावकार्य वेगाने सुरू'मेडिकल इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सेंटर' (MERC)च्या माहितीनुसार, दुर्घटनेनंतर तातडीने बचाव पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बसच्या चक्काचूर झालेल्या अवशेषांमधून ४० मृतदेह बाहेर काढण्यात आले, तर जखमी प्रवाशांना तातडीने झोब येथील ट्रॉमा सेंटरमध्ये उपचारासाठी हलवण्यात आले. अपघाताची तीव्रता लक्षात घेऊन सहा रुग्णवाहिका, १२ आपत्कालीन वैद्यकीय तंत्रज्ञ (EMTs) आणि १० वाहने मदतकार्यासाठी पाठवण्यात आली..प्रशासन आणि बचाव यंत्रणा घटनास्थळीदुर्घटनेनंतर परिसरात गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. त्यानंतर शेरानी आणि शेजारील खैबर पख्तुनख्वा भागातील प्रशासनाने तातडीने कर्मचारी घटनास्थळी पाठवले. शेरानीचे उपायुक्त हजरत वली काकर यांनी सांगितले की, जखमींना सुरक्षितपणे बाहेर काढून जवळच्या रुग्णालयांमध्ये हलवण्याचे काम सुरू असून मृतांचे मृतदेह बाहेर काढण्याची प्रक्रिया देखील सुरू आहे..क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवाशांमुळे वाढला धोकाअधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित बसमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी प्रवास करत होते. काकर यांनी सांगितले की, बस मूळतः ३६ प्रवाशांना घेऊन क्वेट्टा येथून रवाना झाली होती. मात्र, मार्गात दुसरी बस बिघडल्याने त्यातील अतिरिक्त प्रवाशांनाही या बसमध्ये घेतले गेले. त्यामुळे बसमध्ये प्रवाशांची संख्या क्षमतेपेक्षा वाढल्याचे स्पष्ट झाले..पाकिस्तानच्या ताब्यात किती भारतीय? अधिकृत कैदी याद्यांमधून आकडेवारी समोर... भारतातील तुरुंगांमध्ये किती कैदी?.वैद्यकीय यंत्रणेवर ताणगंभीर जखमींची संख्या वाढल्याने शेरानी आणि डेरा इस्माईल खान येथील आरोग्य केंद्रांमध्ये तातडीने वैद्यकीय आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. मोठ्या प्रमाणावरील आपत्ती हाताळण्यासाठी मर्यादित साधनसामग्री असलेल्या प्रादेशिक आरोग्य व्यवस्थेवर त्यामुळे अतिरिक्त ताण निर्माण झाला..चौकशीला सुरुवात'रेस्क्यू ११२२', फ्रंटियर कोर्प्स (FC), पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे बचाव मोहीम राबवली. मात्र, दुर्गम डोंगराळ भाग आणि स्थानिक पायाभूत सुविधांची दुरवस्था यामुळे मदतकार्यात अनेक अडचणी आल्या. दरम्यान, या भीषण अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी अधिकृत चौकशी सुरू करण्यात आल्याची माहिती प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Taliban Airstrike Pakistan : पाकिस्तानमध्ये घुसून तालिबानकडून हवाई हल्ला?; अनेक दहशतवादी मारल्याचा अफगाणकडून दावा, सीमावाद उफाळला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.