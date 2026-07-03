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बलुचिस्तान हादरलं! प्रवास अर्ध्यावरच संपला... भीषण बस अपघातात ४० जणांचा मृत्यू

40 Killed After Passenger Bus Falls Into Ravine in Pakistan's Balochistan : पाकिस्तानातील बलुचिस्तानमध्ये क्वेट्टा-इस्लामाबाद मार्गावरील प्रवासी बस खोल दरीत कोसळल्याने ४० जणांचा मृत्यू झाला, तर ८ जण गंभीर जखमी झाले.
Pakistan Bus Accident in Balochistan

Pakistan Bus Falls Into Ravine in Balochistan, 40 Killed

esakal

Sandip Kapde
Updated on

Bus Accident in Balochistan: बलुचिस्तानमधील दानासार परिसरात शुक्रवारी झालेल्या भीषण बस अपघातात किमान ४० प्रवाशांचा मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले. 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून'च्या वृत्तानुसार, क्वेट्टा येथून इस्लामाबादकडे निघालेली प्रवासी बस शेरानी-झोब महामार्गावरील डोंगराळ मार्गावरून घसरून खोल दरीत कोसळली. या दुर्घटनेने पाकिस्तानमधील वाहतूक पायाभूत सुविधांबाबत आणि रस्ते सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत गंभीर प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.

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