Balochistan Blast : पाकिस्तानात पुन्हा पुलवामा सारखा आत्मघाती हल्ला; बलुचिस्तानमध्ये ५ सुरक्षा जवानांसह ८ जणांचा मृत्यू

Mastung Suicide Attack: पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात बंडखोरांनी पुन्हा एकदा भीषण आत्मघाती हल्ला केला आहे. मस्तुंग जिल्ह्यातील 'कनाक' परिसरात लष्करी तपासणी नाक्याला लक्ष्य करत स्फोटकांनी भरलेले वाहन धडकवण्यात आले. या शक्तिशाली स्फोटात पाकिस्तानचे पाच सुरक्षा कर्मचारी आणि तीन नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. मृत नागरिकांमध्ये दोन महिला आणि एका बालकाचा समावेश आहे. याशिवाय अनेक जण जखमी झाले असून परिसरातील घरांचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या हल्ल्याचे स्वरूप भारतातील २०१९ मधील पुलवामा दहशतवादी हल्ल्याशी मिळतेजुळते असल्याने या घटनेची चर्चा सुरू झाली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.स्फोटकांनी भरलेले वाहन तपासणी नाक्यावर धडकवलेमिळालेल्या माहितीनुसार, बलुच बंडखोरांनी मस्तुंग जिल्ह्यातील 'कनाक' भागातील 'कंदवाह' लष्करी तपासणी नाक्याला लक्ष्य केले. एका हल्लेखोराने स्फोटकांनी भरलेले वाहन तपासणी नाक्याच्या बाह्य भिंतीजवळ नेऊन धडकवले. त्यानंतर झालेला स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, त्याचा आवाज दूरपर्यंत ऐकू गेला. या स्फोटामुळे लष्करी चौकीच्या परिसरातील निवासी घरांचेही मोठे नुकसान झाले..Pakistan Army: आंदोलनकर्त्यांवर थेट बॉम्ब फेकले! पाककडून आपल्याच जनतेवर भीषण हल्ला; सात जणांचा मृत्यू.सुरक्षा दल आणि बंडखोरांमध्ये जोरदार चकमकस्फोटानंतर घटनास्थळी तैनात असलेल्या सुरक्षा जवानांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले. यावेळी सुरक्षा दल आणि हल्लेखोरांमध्ये जोरदार गोळीबार झाला. बंडखोरांचा लष्करी तळाच्या आत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न सुरक्षा दलांनी हाणून पाडला. या कारवाईत तीन बंडखोर मारले गेले. मात्र, हल्ल्यात पाकिस्तानचे पाच सुरक्षा कर्मचारी ठार झाले असून अनेक जवान जखमी झाले आहेत. .दोन महिला आणि बालकाचाही मृत्यूस्फोटाचा परिणाम जवळच्या निवासी भागावरही झाला. स्फोटामुळे उडालेला ढिगारा आणि घरांचे नुकसान झाल्याने दोन महिला आणि एका बालकाचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच फ्रंटियर कॉर्प्सचे जवान आणि स्थानिक प्रशासनाची पथके घटनास्थळी दाखल झाली. बचाव पथकांनी ढिगारा हटवून जखमींना रुग्णालयात हलवण्याचे काम सुरू केले. .दरम्यान, हल्ल्यानंतर सुरक्षा दलांनी संपूर्ण परिसर सील केला असून अतिरिक्त जवान तैनात करण्यात आले आहेत. संशयित हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी शोधमोहीम राबवली जात आहे. मस्तुंगसह आसपासच्या जिल्ह्यांमध्येही सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.