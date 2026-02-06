Islamabad Blast: मोठी बातमी! इस्लामाबादमध्ये नमाज दरम्यान आत्मघाती बॉम्बस्फोट; ५० हून अधिकांचा मृत्यू, नेमकं काय घडलं?

Islamabad Shia Mosque Terror Attack : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमधील एका मशिदीत शुक्रवारच्या नमाज दरम्यान बॉम्बस्फोट झाला. या घटनेत अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे. ७० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत. त्यांना जवळच्या तीन रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. स्फोटाच्या छायाचित्रांमध्ये मृतदेहांचे तुकडे इतस्तत: विखुरलेले दिसत आहेत. सुरुवातीला हा आत्मघातकी हल्ला असल्याचे सांगितले जात आहे. पोलीस आणि लष्कराच्या तुकड्या घटनास्थळी पोहोचल्या आहेत..स्थानिक माध्यमांनुसार, इस्लामाबादची ग्रँड मस्जिद म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कासर-ए-खादीजातुल कुब्रा मशिदीत हा स्फोट झाला. ज्यामध्ये ५० हून अधिकांचा मृत्यू झाला. इस्लामाबादमध्ये आणीबाणीची स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. मशिदीच्या गेटवर एका व्यक्तीने स्वतःला उडवून दिले. इस्लामाबाद पोलीस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आहेत. जखमींना वाचवत आहेत. पाकिस्तान सरकारने आतापर्यंत १२ जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केली आहे. .Russia–US New START Expiry Explained: भयानक इशारा! रशिया–अमेरिका अणु करार संपला, जग पुन्हा न्यूक्लिअर धोक्याच्या उंबरठ्यावर.जखमींना पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (पीआयएमएस) आणि सीडीए रुग्णालयात नेण्यात आले आहे. मुख्य आपत्कालीन, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर आणि न्यूरोलॉजी विभाग सक्रिय करण्यात आले आहेत. या घटनेचे व्हिडिओ फुटेज व्हायरल झाले आहे. ज्यामध्ये लोक पळून जाताना दिसत आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून इस्लामाबादमध्ये आणीबाणीची स्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. .ज्या तारलाई मशिदीत आत्मघातकी हल्ला झाला ती एक प्रसिद्ध शिया मशीद मानली जाते. पाकिस्तानमधील शिया समुदायाची लोकसंख्या अंदाजे २ कोटी आहे. जी एकूण लोकसंख्येच्या १०-१२ टक्के आहे. नोव्हेंबर २०२५ नंतर इस्लामाबादमध्ये झालेला हा दुसरा मोठा स्फोट आहे. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये इस्लामाबाद कोर्टाबाहेर स्फोट झाला होता, ज्यामध्ये १२ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि ३६ जण जखमी झाले होते..Ishan Tharoor : काँग्रेस खासदार शशी थरूर यांच्या मुलाला वॉशिंग्टन पोस्टने नोकरीवरुन काढले; ईशान यांनी भावनिक पोस्टद्वारे सांगितले सत्य.दुपारी १ वाजण्याच्या सुमारास लोक मशिदीत नमाजासाठी जमू लागले होते, तेव्हा एका आत्मघातकी हल्लेखोराने स्फोट घडवून आणला. इस्लामाबाद पोलिसांचे म्हणणे आहे की, आत्मघातकी हल्लेखोर अफगाणिस्तानशी संबंधित होता. याचा अर्थ या हल्ल्यामागे टीटीपीचा हात असल्याचा संशय आहे. तहरीक-ए-इन्साफ (टीआरआय) ने अद्याप जबाबदारी स्वीकारलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.