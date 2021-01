पाकिस्तानचं मिसाईल परिक्षण फेल; यश मिळाल्याचा खोटा दावा

कराची - अमेरिकेत जो बायडेन राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेण्याच्या काही तास आधी पाकिस्तानने बॅलेस्टिक मिसाइलची चाचणी घेतली. शाहीन 3 चे यशस्वी प्रक्षेपण केल्याची घोषणा पाकिस्तानने केली. मात्र आता बलुचिस्तानच्या नेत्यांनी केलेल्या ट्विटमुळे पाकचा दावा खोटा असल्याचं समोर आलं आहे.

बुधवारी पाकिस्तानच्या लष्कराने सांगितलं की, शाहीन 3 क्षेपणास्त्र हे तांत्रिकदृष्ट्या आणि आधुनिक शस्त्रांच्या तंत्रज्ञानासह सुसज्ज आहे. पंतप्रधान इम्रान खान यांनीही वैज्ञानिकांचे अभिनंदन केलं आहे. दरम्यान, पाकची ही क्षेपणास्त्र चाचणी वादात अडकली आहे. याची चाचणी बलुचिस्तानच्या डेरा गाजी खान इथं घेण्यात आली होती.

बलुचिस्तान रिपल्बिकन पार्टीने म्हटलं की, शाहीन 3 प्रक्षेपणानंतर बुग्तीमधील भागात कोसळले. या चाचणीवेळी काही लोक जखमी झाले आहे. बलुचिस्तान रिपब्लिकन पार्टीचे प्रवक्ते शेर मोहम्मद बुग्ती यांनी म्हटलं की, पाकिस्तानच्या लष्कराने बलुचिस्तानला प्रयोगशाळा बनवलं आहे. लष्कराने शाहीन 3 ची चाचणी गाजी खान या भागात घेतली. त्यानंतर मिसाइल बुग्ती भागात येऊन कोसळलं. या भागामध्ये लोकांची वस्ती असून काही घरांचं नुकसान झालं असल्याची माहितीही देण्यात आली. यामध्ये काही लोक जखमी झाल्याचे बलुचिस्तान रिपब्लिकनने म्हटलं आहे.

The injured have been identifies as Hevat Bugti, Janat Bugti, Gul Khato Bugti her daughter Mehr Bugti, son Sanaullah Bugti. The injured have not been taken to any hospital yet. #MissileAttackinDeraBugti https://t.co/66v3HzNQLa

— Sher Mohammad Bugti (@SherM_BRP) January 20, 2021